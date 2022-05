Tania energia elektryczna, inteligentna aplikacja – teraz również w języku polskim

elKompis to bardziej inteligentna i tańsza energia elektryczna. Fot. elKompis

elKompis dostarcza tanią energię elektryczną do klientów na obszarze całego kraju. Wielu z nich to klienci polskojęzyczni, dlatego firma chciałaby zaprezentować ci nowość – aplikację w całości po polsku! – Sądzimy i mamy nadzieję, że uczyni to twoją „elektryczną codzienność” łatwiejszą oraz sprawi, że wielu innych także będzie mogło czerpać korzyści, jakie daje elKompis – przekonują przedstawiciele marki.

Jak czynimy twój „elektryczny dzień” łatwiejszym?



– Nasza umowa na energię elektryczną jest jedną z najlepszych na rynku, a jej koszt to jedyne 34 NOK miesięcznie – mówią przedstawiciele elKompis. – Płacisz za energię elektryczną tyle samo, co my w momencie jej zakupu na skandynawskiej giełdzie energii Nordpool oraz maksymalnie 1 øre/ kWh, co pokrywa koszty zakupu i tzw. zielonych certyfikatów. Nic więc nie zarabiamy na twoim zużyciu energii – dodają.



Ponadto, elKompis jest dostawcą energii elektrycznej do zupełnie zwyczajnych domów, dlatego nie potrzebujesz żadnych dodatkowych instalacji, aby czerpać korzyści z aplikacji. – W ścisłej współpracy z naszymi klientami pracujemy codziennie nad ulepszeniem naszej aplikacji i wyposażeniem jej w inteligentne rozwiązania, które przyniosą ci korzyść, a może nawet staną się fajną zabawą – przekonuje elKompis.



Zarabiają 0 NOK na twoim zużyciu energii Nie zarabiamy żadnych pieniędzy na twoim zużyciu energii elektrycznej, przekonuje elKompis. – Przeciwnie, pomoc naszym klientom w redukcji zużycia oraz mądrzejsze korzystanie z energii elektrycznej traktujemy jako misję społeczną – zapewniają eksperci branży. Dzięki aplikacji zyskasz pełną kontrolę, wskazówki i przegląd, które pomogą ci zredukować koszty energii elektrycznej – zarówno te związane ze zużyciem, jak i z ceną.

Tak prezentuje się aplikacja elKompis.

Możesz otrzymać energię elektryczną za darmo przez cały miesiąc Przez aplikację możesz łatwo zapraszać rodzinę i przyjaciół, a za każdą dodaną osobę, która zostanie klientem elKompis otrzymasz bonus powitalny w wysokości 250 NOK. W ten sposób możesz łatwo zyskać cały miesiąc „darmowej” energii. Także osoby, które zaprosisz otrzymają 250 NOK rabatu na swoją pierwszą fakturę.