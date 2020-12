Sposoby na to, jak przesyłać więcej pieniędzy do rodziny w Polsce

Sytuacja jest skomplikowana, ale nie powinno to odstraszać tych, którzy języka norweskiego chcą się uczyć. Obcokrajowcy najczęściej zaczynają od języka bokmål i dopiero po przyjeździe do Norwegii uczą się rozumieć różne dialekty. Pocieszeniem jest natomiast to, że znając norweski, prawdopodobnie w miarę dobrze dogadamy się również z Duńczykami i Szwedami. To tylko jeden z wielu argumentów przemawiających za nauką tego języka.Znajomość norweskiego poprawi sytuację zawodową wszystkich tych, którzy w poszukiwaniu wyższych zarobków przyjechali do kraju fiordów. Zwiększa to prawdopodobieństwo znalezienia lepszej pracy, ale także otrzymania awansu u obecnego pracodawcy. Dzięki temu można nie tylko lepiej odnaleźć się w nowym kraju, ale też przesyłać więcej pieniędzy do ojczyzny, co wielu polskich emigrantów mieszkających w Norwegii robi regularnie.Dodatkowym, znacznie prostszym od nauki norweskiego, sposobem na większe kwoty na polskim koncie jest korzystanie z serwisów do wymiany środków, które pozwolą przewalutować zarobki o wiele korzystniej. Na stronie InternetowyKantor.pl można zobaczyć, jak duża jest różnica między wymianą w banku czy kantorze stacjonarnym a wygodną i szybką wymianą NOK w kantorze internetowym . W serwisie można też zapisać się na alert walutowy, który poinformuje nas, kiedy kurs korony norweskiej osiągnie satysfakcjonujący nas poziom.