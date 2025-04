Śmierć obywatela Polski w Norwegii – jak wygląda procedura transportu zwłok?

Co wybrać przy sprowadzeniu osoby zmarłej do Polski? EFEZ

Gdy umiera ktoś bliski, czas się zatrzymuje. Gdy umiera za granicą – zaczyna się chaos. Telefon od norweskich służb, pierwsze szokujące informacje, językowe bariery i pytanie, które powtarza się niemal zawsze: „Co teraz?”.

I choć każda historia jest inna, procedury mają swoją strukturę. W tym tekście połączono wiedzę z doświadczeniem – dając klarowny obraz tego, co się dzieje po śmierci bliskiej osoby w Norwegii i jak wygląda droga powrotna do kraju.



Sprowadzenie osoby zmarłej z Norwegii do Polski to proces wymagający znajomości prawa, kontaktu z urzędami po obu stronach granicy i dużej dozy empatii. Od ponad dekady pomagamy rodzinom w przejściu przez tę procedurę, zapewniając wsparcie od pierwszego telefonu, aż po przywiezienie ciała lub urny do miejsca pochówku. Oto, co warto wiedzieć o procedurze transportu zwłok.