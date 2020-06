Przywitaj MyCall EU+. MyCall wprowadza nowe, lepsze pakiety

Co się zmieniło?

- Po pierwsze: dołożyliśmy więcej wliczonych krajów do wszystkich pakietów. Teraz nieważne, czy wybierzemy tylko 50 minut, czy nielimitowane rozmowy za granicę, każdy może dzwonić do całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, USA oraz Kanady.



- Po drugie: daliśmy większą możliwość wyboru wliczonego pakietu internetowego. Od 100Mb do aż 30GB.-



- Po trzecie: wszystkie pakiety zawierają minuty w Norwegii oraz SMS & MMS do całego świata. Czyli wszystko, czego potrzebujemy, by pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi zarówno tutaj na miejscu, jak i za granicą.