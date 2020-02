Przelewy z Norwegii: gdzie opłaca się przewalutowanie korony

Czy warto pracować w Norwegii?

Wszystko to warto skalkulować i zastanowić się, czy wyjazd na pewno będzie dla nas opłacalny. Norwegia w takich wyliczeniach najczęściej wypada bardzo dobrze, choć ogromne koszty życia mogłyby temu przeczyć. Okazuje się jednak, że Polacy pracujący w Norwegii są na drugim miejscu, tuż po Wielkiej Brytanii, pod względem regularnych przelewów pieniężnych do ojczyzny, co jest jasnym sygnałem, że udaje im się odkładać pewne sumy.



Wciąż można też obserwować wzrost przesyłanych kwot i samej częstotliwości przekazów. Może to mieć związek z tym, że największa fala migracji zarobkowej na Północ rozpoczęła się stosunkowo niedawno, w porównaniu np. do Niemiec, a ci, którzy wyjechali kilka lat temu, zdążyli wyrobić sobie dobrą pozycję na rynku pracy i teraz czerpią z tego korzyści.