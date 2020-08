Przelewy z Norwegii do Polski rosną

Co roku do Polski płyną miliardy złotych, a ich nadawcami są polscy emigranci. Nasi rodacy rozsiani po całym świecie bardzo często dzielą się owocami swojej pracy na emigracji z krewnymi, którzy zostali w ojczyźnie. Nie inaczej jest z osobami pracującymi w Norwegii.

Przekazy pieniężne od polskich emigrantów

Emigracja w Polsce ma długie tradycje, a przyczyny kolejnych fal Polaków opuszczających ojczyznę nie należały do przyjemnych. Dziś emigrujemy głównie ze względów ekonomicznych, w ostatnich latach nie tyle z powodu braku pracy w kraju, co z powodu wyższych potencjalnych zarobków w innych państwach. W poszukiwaniu lepszych pensji wyjeżdżamy najczęściej po to, by spłacić zobowiązania, odłożyć na remont lub kupno mieszkania, czy oszczędzić i po prostu podnieść swój komfort życia. Częścią wspólną tych powodów jest to, że pieniądze zarobione za granicą często przelewane są na polskie konta. Od czasu, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, w taki sposób do ojczyzny trafiło 246 mld złotych. W samym 2017 roku kwota ta opiewała na 16,3 mld złotych.