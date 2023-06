Przebudowa domu w Norwegii: co możesz zrobić sam, a kiedy będzie potrzebna pomoc architekta?

Istnieje kilka rodzajów działań budowlanych, do których nie jest niezbędny profesjonalista. Husar

Norweskie prawo budowlane w znaczący sposób różni się od polskiego. Dodatkowo sprawy nie ułatwia formalny język oraz fakt, że gminy i urzędnicy (saksbehandler) mogą w różny sposób interpretować te same przepisy.

Diabeł tkwi w szczegółach

Chociaż spora część osób jest świadoma tego, co da się samodzielnie zrobić, często nie zdaje sobie sprawy, że według przepisów to właściciel powinien dokładnie sprawdzić warunki zabudowy na działce. Może się zdarzyć, że np. garaż bądź mur oporowy stoją poza nieprzekraczalną linią i gmina po jakimś czasie wyśle list z nakazem przywrócenia działki do stanu poprzedniego bądź wnioskowania o legalizację postawionej już konstrukcji.