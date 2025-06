Prawa dziecka w Norwegii a w Polsce – co warto wiedzieć jako rodzic w Norwegii?

Dzieci – niezależnie od kraju – mają swoje prawa. Jeśli jesteś polskim rodzicem w Norwegii, warto wiedzieć, czym różnią się przepisy chroniące najmłodszych tutaj, od tych znanych z Polski. Norweskie prawo w tym zakresie jest konkretne, rygorystyczne i w wielu aspektach inne od polskiego.

Norwegia była jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały Konwencję ONZ o Prawach Dziecka (UN Convention on the Rights of the Child, CRC), i co ważne – od 2003 roku ma ona status prawa krajowego (ustawa:– tzw.).W Polsce konwencja również obowiązuje, ale w Norwegii jej postanowienia mają pierwszeństwo nad ustawami krajowymi w przypadku kolizji z innymi przepisami.Menneskerettsloven § 3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30

Najważniejsze prawa dziecka w Norwegii – w praktyce

Prawo do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą

W Norwegii całkowicie zakazane jest stosowanie kar fizycznych wobec dzieci – nawet w formie tzw. „klapsa”. Obejmuje to również groźby, upokorzenie, zastraszanie czy agresję werbalną. Nawet drobne przewinienia mogą prowadzić do interwencji Barnevernet – norweskiej służby ochrony dzieci.



Podstawa prawna: Barneloven (ustawa o dzieciach), § 30 oraz Lov om barn og foreldre



Prawo do wyrażania własnego zdania

Dziecko ma prawo do wypowiadania się w sprawach, które go dotyczą – np. w sprawach rozwodowych, opiekuńczych, dotyczących edukacji czy zdrowia. Od 7. roku życia zdanie dziecka musi być wysłuchane, a od 12. roku życia – musi mieć realny wpływ na decyzje urzędów i sądów.



Barneloven § 31



Prawo do edukacji i wsparcia

Norwegia zapewnia bezpłatne przedszkola i szkoły, a dzieci cudzoziemskie (np. z polskich rodzin) mają prawo do nauki języka norweskiego jako drugiego języka (norskopplæring). Dzieci mogą też korzystać z dodatkowego wsparcia (specjalpedagogisk hjelp), jeśli tego wymagają.