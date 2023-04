Polak rzuca wyzwanie norweskim dostawcom prądu

– Rynek dostawców prądu wygląda jak wysypisko – komentuje Filip Krzewski. stock.adobe.com/licencja standardowa

Prąd w Norwegii to jeden z najczęściej poruszanych tematów zarówno wśród Norwegów, jak i Polaków. Przeglądając oferty norweskich firm, można pogubić się w proponowanych umowach, stawkach cenowych i warunkach umowy. Tym bardziej, gdy wszystkie informacje napisane są po norwesku, a my niedawno przeprowadziliśmy się do kraju fiordów.

Głównie dlatego na rynku dostawców prądu wyróżnia się jedyne przedsiębiorstwo, które wszystkie informacje przedstawia w języku polskim. Mowa tutaj o firmie Viddakraft.

Założycielem oraz współwłaścicielem Viddakraft jest Filip Krzewski, a firmę stworzył wraz z norweskimi inwestorami. W projekcie pomogli między innymi Pål Espås, Otto Havneraas oraz Ronny Helseth. Filip pochodzi z Polski i w wieku 14 lat przeprowadził się z rodziną do Norwegii. Od ponad 6 lat jest związany z rynkiem energetycznym, pracował dla wielu największych dostawców energii, na różnych stanowiskach w całej Norwegii. Aktualnie prowadzi również podcast o życiu i biznesie w Norwegii.

Rynek dostawców prądu wygląda jak wysypisko.~Filip Krzewski

Zrozumiał, że znaczna większość imigrantów mieszkających w Norwegii ma problem ze zrozumieniem, za co tak naprawdę płacą na swojej fakturze za prąd. Filip Krzewski wyzywa branżę dostawców prądu, stawiając na umowy przejrzyste i korzystne dla klienta.

W Viddakraft cena prądu w Norwegii jest taka sama dla każdego z pięciu obszarów, dlatego klienci otrzymują jedną umowę, jednakową dla wszystkich konsumentów, w przeciwieństwie do większości przypadków pozostałych firm na rynku.

Przeciętny dostawca prądu oferuje kilka zupełnie różnych umów, które na pierwszy rzut oka wydawać się mogą przyjazne, a nawet atrakcyjne dla klienta. Ich warunki po pewnym czasie mogą jednak ulec zmianie, w wyniku czego ceny prądu wzrastają, nawet bez wiedzy klienta. W efekcie zdruzgotani konsumenci otrzymują rachunki nawet z 4000 koron marży i nie wierzą, że mogą znaleźć rzetelną firmę oferującą tańszą energię elektryczną.

Dzięki Viddakraft mogą zmienić swoje nastawienie. – Jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy najtańsi, ale jesteśmy bardzo tani długoterminowo. Mamy czyste sumienie, chcemy być najlepsi – podkreśla Filip.

Warto wspomnieć, że firma oferuje umowy bez okresu wiążącego oraz bez okresu wypowiedzenia. Większość imigrantów mieszkających w Norwegii ma trudności ze zrozumieniem, za co tak naprawdę płacą. Trzeba zatem podkreślić, że Viddakraft to jedyna firma w Norwegii, która wysyła specyfikacje faktury w języku polskim, angielskim oraz norweskim, dzięki czemu wszystko jest czytelne i konkretne – wiesz, za co płacisz.

Prosta umowa, wszystko po polsku i same pozytywne opinie klientów na Google to tylko nieliczne plusy, które można by wymienić, opisując firmę Viddakraft. Przez wzgląd na to, że wie ona, jak ważny jest kontakt z klientem, pomaga w zrozumieniu przesyłu i dotacji, a także informuje konsumentów o cenach energii elektrycznej. Co najważniejsze, nie ma żadnych ukrytych marży ani dodatkowych opłat. Świetną informacją jest fakt, że można zalogować się na oficjalnej stronie Viddakraft, na której da się sprawdzić historyczne zużycie prądu, aktualną cenę, dostęp do faktur oraz oszacować przewidywaną kwotę faktury w miesiącu. Można również się zalogować się na oficajlnej stronie Viddakraft bądź ściągnąć ich aplikację. Aplikacja umożliwia m.in sprawdzenie historii cen prądu, aktualną cenę prądu, daje dostęp do faktur oraz pokazuje szacowaną kwotę rachunku w danym miesiącu.

Misją Viddakraft jest osiągnięcie jak najmniejszych kosztów utrzymania firmy, w związku z czym grupa pracowników liczy jedynie trzy osoby. W przypadku większych przedsiębiorstw są to już liczby rzędu od 100 do nawet 200 pracowników. Każdy z klientów otrzymuje dotacje od swojego właściciela sieci, a Viddakraft wszystko załatwi zaraz po złożeniu zamówienia. Firma posiada własną koncesję od państwa norweskiego i kupuje energię elektryczną po cenie spot, jaka jest na giełdzie.

Zarabiamy tylko 80 koron przeciętnie za klienta, za miesiąc, natomiast reszta jest to cena z giełdy. Tej ceny już nie można zmienić, gdyż reguluje ją giełda Nord Pool. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że klienci potrzebują rzetelności, przejrzystszości i właśnie to wszystko znajdą w Viddakraft.

~Filip Krzewski

Wszystkie zamówienia realizowane są wyłącznie online. Na wszelkie zapytania odpowiadamy w ciągu 48 h, często również po godzinach pracy.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się, odwiedzając oficjalną stronę www.viddakraft.no poprzez czat bądź pod numerem +47 22 60 00 70. Mocną stroną firmy jest obsługa klienta, z którą się zaprzyjaźnisz i która czynna jest w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.