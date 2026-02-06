Podatki w Norwegii 2025: szybciej z nowym narzędziem od MultiNOR.
Kalendarz podatkowy 2025 - najważniejsze daty
Kluczową datą dla większości z nas jest 30 kwietnia - to ostateczny termin na złożenie zeznania lub prośby o przedłużenie terminu. Warto jednak działać szybciej. Pierwsza tura zwrotów podatku może trafić na konta już 17 marca, pod warunkiem, że sprawdzimy i wyślemy rozliczenie bez błędów tuż po jego otrzymaniu.
Dlaczego Skattemelding to nie „pewniak”?
- status pendlera (koszty dojazdów do Polski, mieszkania i wyżywienia),
- odsetki od kredytów (również tych w Polsce!),
- koszty opieki nad dziećmi (przedszkole, świetlica do 12. roku życia),
- ulga 10% (dla osób w pierwszym lub drugim roku pracy w Norwegii).
Nowość w MultiNOR: ekspresowe zlecenie dzięki nowemu formularzowi
Zapomnij o skomplikowanych tabelkach i długim opisywaniu swojej sytuacji. Nowe narzędzie jest maksymalnie intuicyjne - poprowadzi Cię za rękę, podpowiadając, jakie informacje są kluczowe dla Twojego rozliczenia. Możesz go wypełnić w kilka minut na telefonie, jadąc do pracy czy odpoczywając w domu.
Naszym celem było skrócenie formalności do minimum. Dzięki nowemu formularzowi klient przesyła nam niezbędne dane w kilka chwil, a my zajmujemy się resztą - od analizy ulg po wysyłkę gotowego zeznania do urzędu.
Masz dostęp do Altinn? To połowa sukcesu
Zaufaj profesjonalistom
Nie czekaj do kwietnia! Już teraz wejdź na stronę MultiNOR i przetestuj nowy formularz, by mieć podatek z głowy jeszcze przed wiosną.
