Podatki w Norwegii 2025: szybciej z nowym narzędziem od MultiNOR.

W marcu tysiące Polaków pracujących w Norwegii otrzyma Skattemelding, czyli wstępne zeznanie podatkowe. Choć dokument ten generowany jest automatycznie, rzadko zawiera on wszystkie ulgi, które realnie nam przysługują. Jak nie przegapić terminów i zyskać pewność, że odzyskamy każdą należną koronę? Eksperci z MultiNOR ruszają z pomocą, wprowadzając rewolucyjne ułatwienie dla podatników.

Kalendarz podatkowy 2025 - najważniejsze daty Zgodnie z najnowszym harmonogramem, wysyłka Skattemelding za rok 2025 rusza już 9 marca i potrwa do 9 kwietnia. Urząd przesyła dokumenty partiami, dlatego nie należy wpadać w panikę, jeśli nie otrzymamy go w pierwszym terminie.



Kluczową datą dla większości z nas jest 30 kwietnia - to ostateczny termin na złożenie zeznania lub prośby o przedłużenie terminu. Warto jednak działać szybciej. Pierwsza tura zwrotów podatku może trafić na konta już 17 marca, pod warunkiem, że sprawdzimy i wyślemy rozliczenie bez błędów tuż po jego otrzymaniu.

Dlaczego Skattemelding to nie „pewniak”? status pendlera (koszty dojazdów do Polski, mieszkania i wyżywienia),

odsetki od kredytów (również tych w Polsce!),

koszty opieki nad dziećmi (przedszkole, świetlica do 12. roku życia),

ulga 10% (dla osób w pierwszym lub drugim roku pracy w Norwegii). Wielu podatników popełnia błąd, akceptując wstępne zeznanie bez sprawdzenia. Urząd Skarbowy (Skatteetaten) nie wie o wszystkich kosztach, które ponieśliśmy. Aby wynik rozliczenia był korzystny, musimy sami zadbać o uwzględnienie takich ulg jak:

Nowość w MultiNOR: ekspresowe zlecenie dzięki nowemu formularzowi



Wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków w Norwegii, eksperci w MultiNOR przygotowali na ten sezon zupełnie nowy, super prosty formularz zgłoszeniowy Zapomnij o skomplikowanych tabelkach i długim opisywaniu swojej sytuacji. Nowe narzędzie jest maksymalnie intuicyjne - poprowadzi Cię za rękę, podpowiadając, jakie informacje są kluczowe dla Twojego rozliczenia. Możesz go wypełnić w kilka minut na telefonie, jadąc do pracy czy odpoczywając w domu.

Naszym celem było skrócenie formalności do minimum. Dzięki nowemu formularzowi klient przesyła nam niezbędne dane w kilka chwil, a my zajmujemy się resztą - od analizy ulg po wysyłkę gotowego zeznania do urzędu.~wyjaśniają konsultanci z MultiNOR

Masz dostęp do Altinn? To połowa sukcesu Aby eksperci mogli sprawnie sprawdzić Twój Skattemelding, potrzebny jest aktywny dostęp do systemu Altinn (przez MinID lub BankID). Jeśli Twoje uprawnienia wygasły lub nigdy ich nie nadawałeś, warto zająć się tym już teraz. Dzięki upoważnieniu, konsultant będzie mógł monitorować Twój status i pilnować dat w Twoim imieniu, oszczędzając Ci stresu i ryzyka kar za opóźnienia.

Zaufaj profesjonalistom



Nie czekaj do kwietnia! Już teraz wejdź na stronę MultiNOR i przetestuj nowy formularz, by mieć podatek z głowy jeszcze przed wiosną. Zamiast zastanawiać się, czy poprawnie zaznaczyłeś ulgi, oddaj swoje rozliczenie w ręce specjalistów, którzy od lat pomagają Polakom odnaleźć się w norweskich przepisach. Szybkość, bezpieczeństwo danych i maksymalny możliwy zwrot - to standard, na który możesz liczyć w tym sezonie.