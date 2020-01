Pobyt za granicą na zasiłku chorobowym a odszkodowanie za wypadek przy pracy

Rok 2019 zakończył się głośnym skandalem Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV), co wywołało dyskusję dotyczącą zachowania przez obcokrajowców świadczeń chorobowych podczas pobytu za granicą w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Świadczenia te nie mogą zostać wstrzymane ze względu na pobyt poza granicami Norwegii, jednak mogą zostać odebrane, gdy świadczeniobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z zachowaniem do nich prawa.

Mimo że wyjazdy do Polski podczas otrzymywania świadczeń chorobowych stały się teraz łatwiejsze, należy pamiętać, że w dalszym ciągu jest się zobowiązanym do przestrzegania norweskich przepisów prawnych.



Oznacza to, że osoba otrzymująca świadczenia ma obowiązek partycypować w programie Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej, co wiąże się m.in. z uczestnictwem w: spotkaniach dialogowych z NAV i pracodawcą, ewentualnych kursach. Świadczeniobiorca musi także stawiać się na umówionych kontrolach lekarskich czy rehabilitacji. Świadczenia chorobowe nie mogą bowiem zostać wstrzymane ze względu na sam pobyt za granicą, jednak mogą zostać odebrane, jeśli świadczeniobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z zachowaniem prawa do zasiłku chorobowego lub rehabilitacyjnego (AAP, arbeidsavklaringspenger).