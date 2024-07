Opieka zdrowotna w Polsce i Norwegii może być bezpłatna. Sprawdź, jak o to zadbać

W uzyskaniu odpowiednich dokumentów pomoże nam MultiNOR. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polacy przebywający w Norwegii objęci norweskim systemem ubezpieczeń społecznych lub posiadający kartę EKUZ mogą korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, co obywatele kraju fiordów. Problem może pojawić się, gdy chcą skorzystać z usług medycznych na terenie Polski. Jak zadbać o to, by były świadczone bezpłatnie?

Wszyscy mieszkający w Norwegii, a chcący skorzystać z opieki zdrowotnej w Polsce, mają do tego prawo. Muszą jednak zadbać o odpowiednie dokumenty. Poniesienia dodatkowych kosztów unikniemy, jeśli odpowiednio szybko zgłosimy się do Helfo, by uzyskać Dokument S1 lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.



W uzyskaniu wszystkich dokumentów może pomóc MultiNOR. Te będą ważne dla:



– dla osób pracujących w Norwegii lub pobierających opodatkowane świadczenie z NAV,

– dla najbliższej rodziny osób pracujących w Norwegii.



Legitymując się kartą EKUZ i Dokumentem S1 możemy być pewni, że usługi zdrowotne w Polsce, podlegające służbie publicznej, będą realizowane bez ograniczeń.

Co to jest EKUZ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub w Wielkiej Brytanii. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie przez krajowe instytucje ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnia do opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli kraju, w którym się przebywa.

Co daje mi posiadanie EKUZ? Karta jest honorowana we wszystkich krajach UE, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) oraz w Wielkiej Brytanii. Umożliwia dostęp do opieki medycznej, która jest niezbędna z medycznego punktu widzenia w trakcie pobytu w danym kraju. Obejmuje to zarówno nagłe przypadki, jak i leczenie chorób przewlekłych, jeżeli wymaga tego stan zdrowia pacjenta.



Użytkownik karty jest traktowany na takich samych zasadach jak obywatele kraju, w którym przebywa. Oznacza to, że jeśli miejscowi pacjenci muszą płacić za pewne usługi medyczne (np. wizyty u lekarza, hospitalizację), posiadacz EKUZ również będzie musiał to zrobić. W wielu przypadkach koszty te mogą być częściowo lub całkowicie refundowane po powrocie do kraju.

Uzyskanie odpowiednich dokumentów może być istotne nie tylko dla nas, ale również dla najbliższej rodziny, która przebywa w innym kraju.

Czym jest Dokument S1? Dokument S1 jest istotnym narzędziem ułatwiającym dostęp do opieki zdrowotnej dla osób przemieszczających się w ramach UE/EOG i zapewniającym dostęp do usług medycznych. Szczególnie ważny jest dla zatrudnionych w jednym państwie, a korzystających ze świadczeń zdrowotnych w innym kraju.



Jeśli pracujemy w Norwegii lub otrzymujemy w kraju fiordów świadczenia zastępujące dochód, a nasza rodzina mieszka w Polsce i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, możemy wnioskować o Dokument S1 dla nich. Umożliwi to korzystanie z pełnego pakietu usług medycznych nad Wisłą na podstawie norweskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto odpowiada za wydanie Dokumentu S1 i EKUZ w Norwegii? Za wydawanie EKUZ i Dokumentu S1 odpowiada w Norwegii Helfo. Helseøkonomiforvaltningen jest norweską instytucją zarządzającą systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Odpowiada za administrację i realizację różnych aspektów norweskiego systemu zdrowotnego, w tym refundacji kosztów leczenia, ubezpieczeń zdrowotnych i różnych świadczeń związanych z opieką zdrowotną.



Należy pamiętać, że odpowiednie wnioski należy złożyć z dużym wyprzedzeniem. Helfo potrzebuje czasami do ośmiu tygodni na wydanie dokumentu.

Jeżeli nie posiadasz mieszkania/żony/dziecka w Polsce, Helfo może nie wydać Tobie Dokumentu S1, ponieważ uzna, że Twoje centrum interesu życiowego jest w Norwegii, czyli to w kraju fiordów powinieneś się leczyć.