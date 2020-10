Oglądaj polskie kanały w Norwegii, gdzie chcesz i jak chcesz

WP Pilot to nowoczesna platforma streamingowa, która pozwala na oglądanie telewizji na różnych urządzeniach. Sam wybierasz, czy ulubiony serial włączysz na telewizorze, smartfonie, tablecie czy komputerze. To niezwykle wygodne.Zaletą WP Pilot jest bogata oferta pakietów szytych na miarę. Wybierasz to, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz mieć dostęp do 95 kanałów, wybierz pakiet Rozszerzony Maxi , który jest dostępny od 41,90 zł. Wszystkie programy możesz oglądać w krajach Unii Europejskiej, jak również w Norwegii i Islandii. I to bez dodatkowych reklam! W pakiecie znajdują się takie kanały, jak: TVN24, TVN24 BiŚ, TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV Puls, National Geographic, MTV, Nickelodeon.Warty uwagi jest także pakiet Rozszerzony , w którym otrzymujesz dostęp do 93 kanałów. Tu również nie ma dodatkowych reklam, za to są jasne zasady użytkowania: wybierasz najwygodniejszą dla ciebie metodę płatności i okres trwania pakietu. Podobna zasada obowiązuje w przypadku zakupu pakietu Podstawowego, w którym otrzymujesz dostęp do 60 programów. Już od 22,90 zł miesięcznie masz polskie programy na wyciągnięcie ręki.WP Pilot przygotował również coś specjalnego dla fanów sportu. W pakiecie Eleven SPORTS dostępne są cztery kanały sportowe, na których transmitowane są najważniejsze wydarzenia: Bundesliga, Serie A, LaLiga, FA Cup, Formula 1. Przy jego zakupie dodatkowo otrzymujesz dostęp do 35 kanałów TV online. Jesteś więc na bieżąco nie tylko z wydarzeniami w świecie sportu, ale też możesz oglądać najpopularniejsze programy, filmy i seriale emitowane przez największych nadawców w Polsce. I to wszystko od 13,90 zł miesięcznie.