Nowe limity dochodu dla bezpłatnej pomocy prawnej

pomoc

pomoc

pomoc

Bez zmiany pozostał limit majątku netto. Oprócz limitów dochodów należy pamiętać, że istnieje również limit majątku netto w wysokości 100 000 NOK. Justyna Dobrowolska tłumaczy, że majątek, na który składa się własny dom, nie będzie brany pod uwagę przy ocenie, czy granica majątku nie została przekroczona. Wyjątek ten nie obowiązuje jednak, jeśli dom ma wyjątkową wartość. Aktywa, które są brane pod uwagę, to na przykład oszczędności na koncie, samochody, łodzie, akcje i depozyty bankowe itp.Według Justyny Dobrowolskiej nadal niewiele osób wie o możliwości skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Ci, którzy wiedzą, zazwyczaj mają trudności ze zrozumieniem warunków korzystania z niej. Często kierują się oni dochodem brutto, jaki osiągnęli w poprzednim roku podatkowym. Natomiast brany pod uwagę jest dochód brutto posiadany przez klienta w chwili rejestracji sprawy. Ten zaś często jest zerowy, np. w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę czy też odmowy przyznania świadczenia przez NAV. Warto zatem skonsultować się z prawnikiem, by upewnić się, czy możemy skorzystać z pomocy w ramach darmowej pomocy prawnej.- w sprawach dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę oraz zwolnienia dyscyplinarnego- w związku z odwołaniem od decyzji organów publicznych, np. NAV-u w sprawie chorobowego czy AAP- w sprawach dotyczących praw rodzicielskich, prawa do odwiedzania dziecka itp.- w sprawach dotyczących spraw małżeńskich, podziału majątku itp.- w sprawach dotyczących bezprawnego wyrzucenia z wynajętego mieszkania.Warto zauważyć, że w niektórych rodzajach spraw przysługuje bezpłatnaprawna bez względu na dochód i majątek. Dotyczy to m.in. spraw o wydanie orzeczenia w trybie nagłym i przejęcia opieki nad dzieckiem, roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku bezprawnego ścigania karnego oraz obowiązkowej opieki psychiatrycznej, a także spraw dotyczących wydalenia z Norwegii z powodu popełnienia przestępstwa oraz odmowy udzielenia azylu.Justyna Dobrowolska zaznacza, że oprócz rodzajów spraw, o których mowa w ustawie, wyjątkowo można otrzymać bezpłatnąprawną w innych sprawach. Organ udzielający bezpłatnej pomocy prawnej ma również możliwość zignorowania limitu dochodów. W praktyce dzieje się to jednak bardzo rzadko.Kancelaria Skaun ma duże doświadczenie w sprawach objętych bezpłatną pomocą prawną. Większość polskich klientów kancelaria Skaun obsługuje w ramach właśnie darmowej pomocy prawnej. Kancelaria oferuje również 30-minutową darmowa konsultację, która zazwyczaj wystarcza, by dokonać wstępnej oceny sprawy i prawa do darmowej pomocy prawnej. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Justyną Dobrowolską pod nrem telefonu: 942 11 973 bądź mailowo jd@skaunadvokat.no Więcej informacji dostępnych tutaj: skaunadvokat.no