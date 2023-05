Niski kurs korony norweskiej. Jakie będą finansowe skutki dla polskich pracowników?

Wykres korony norweskiej do polskiego złotego po 2020 roku przedstawia się dość burzliwie. Po wybuchu pandemii kurs NOK/PLN chwilami zszedł poniżej wartości 0,38 PLN, co oznaczało umocnienie złotego względem norweskiej waluty. Kolejne dwa lata to zmiana kierunku o 180 stopni. Polska waluta zaczęła tracić – do tego stopnia, że na początku 2022 na wykresie NOK/PLN rysowała się najwyższa wartość po roku 2020 – 0,50 PLN, po czym nastąpiło odreagowanie, które trwa do dziś. Aktualny kurs korony norweskiej wynosi ok. 0,40 PLN, co można sprawdzić na stronie: internetowykantor.pl/land/nok/ . Jest to wartość, poniżej której kurs korony w XXI wieku nie spadał znacząco. Czy tak będzie i tym razem?