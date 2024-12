Nie tylko dla grzecznych dzieci: kalendarz na 2025 rok to idealny pomysł na świąteczny prezent

6 grudnia w Polsce to święto, które ma zarówno wymiar religijny, jak i folklorystyczny, a dla wielu osób, zwłaszcza dzieci, jest związane z radością i oczekiwaniem na prezenty. W Norwegii ten dzień nie ma tak silnej tradycji obdarowywania się, jak w innych krajach, jednak stanowi dobry pretekst do rozpoczęcia sezonu świątecznego.

Utarła się zasada, że z okazji mikołajek najmłodsi w nagrodę za dobre zachowanie otrzymują drobne upominki. W grudniu jednak pretekstów do sprawienia komuś radości prezentem jest więcej, a na to zasługują nie tylko grzeczne dzieci. Jeśli nie macie pomysłu, jaki podarunek miałby nie tylko spełnić praktyczną funkcję, ale i posiadać walory estetyczne, spieszymy z podpowiedzią: kalendarz na 2025 rok.

Dodatkowo mamy dla Was mikołajkową promocję: rabat w wysokości 6 proc.

W tym roku po raz pierwszy zainteresowani kupnem kalendarza MojejNorwegii będą mogli skorzystać także z aplikacji Vipps i zamówić paczkę z dostawą InPost. Koszt całości to 299 koron – nie zwiększyliśmy ceny od zeszłego roku, a wysyłka do Polski i Norwegii jest darmowa. Do każdego zakupu dołączamy voucher na ogłoszenie w portalu mojanorwegia.pl.