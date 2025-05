Nie musisz pracować minimum 5 lat w Norwegii, aby uzyskać emeryturę!

Emerytura z Norwegii MultiNOR

Myślisz, że żeby dostać emeryturę z Norwegii, musisz tam przepracować 5 lat? Nieprawda! Norwegia dysponuje jednym z najbardziej przejrzystych i elastycznych systemów emerytalnych w Europie. Choć wiele osób myśli, że aby uzyskać jakiekolwiek świadczenia emerytalne, trzeba przepracować w Norwegii co najmniej 5 lat – to nie jest do końca prawdą.



Z artykułu dowiesz się, jak działa norweski system emerytalny, jakie masz prawa jako Polak pracujący w Norwegii oraz jak możesz zadbać o swoją przyszłość na emeryturze.

Kto może otrzymać emeryturę z Norwegii? pracowały legalnie w Norwegii i odprowadzały składki do NAV (norweski odpowiednik ZUS-u),

mieszkają lub mieszkały w Norwegii przez określony czas,

lub są objęte umową międzynarodową, np. EOG/EFTA lub umową polsko-norweską. Prawo do emerytury z Norwegii mają osoby, które:

Rodzaje emerytur w Norwegii Emerytura państwowa (alderspensjon)

Podstawowe świadczenie wypłacane przez NAV. Opiera się na dochodach i liczbie przepracowanych lat.



Gwarantowana minimalna emerytura (minstepensjon / garantipensjon)

Dla osób o niskich dochodach lub tych, które przepracowały niewiele lat. Wypłacana jest również cudzoziemcom, o ile spełnią warunki rezydencji.



Emerytura zakładowa (tjenestepensjon)

Dodatkowe świadczenie wypłacane przez pracodawcę, obowiązkowe od 2006 roku.



Prywatna emerytura oszczędnościowa (IPS)

Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę.

Nie trzeba przepracować 5 lat w Norwegii! osiągniesz wiek emerytalny (67 lat) , lub zdecydujesz się na wcześniejsze przejście,

Minimalne warunki do gwarantowanej emerytury (minstepensjon):Trzeba legalnie mieszkać w Norwegii przez co najmniej 5 lat między 16. a 66. rokiem życia, czyli posiadać rejestrację pobytu oraz numer personalny. Jeśli pracowałeś w Norwegii, odprowadzając składki, możesz mieć prawo do częściowej emerytury. Wystarczy, że: osiągniesz wiek emerytalny (67 lat), lub zdecydujesz się na wcześniejsze przejście, okres zatrudnienia i zamieszkania zostanie potwierdzony przez NAV.

Wcześniejsza emerytura – czy to możliwe? Tak, w Norwegii można przejść na wcześniejszą emeryturę nawet od 62. roku życia, o ile zgromadziło się wystarczająco dużo środków (dochodu emerytalnego). Wcześniejsze przejście powoduje niższą miesięczną wypłatę (trzeba ją rozłożyć na więcej lat).

Jak wyliczana jest emerytura w Norwegii? punktowej i kapitałowej: Za każdy rok pracy (z dochodem powyżej określonego minimum) naliczany jest tzw. dochód emerytalny.

naliczany jest tzw. dochód emerytalny. Środki są odkładane na indywidualne konto emerytalne.

Kwota emerytury zależy od:

liczby przepracowanych lat,



wysokości zarobków,



długości życia (prognozowana długość pobierania emerytury),



roku urodzenia. System emerytalny w Norwegii działa na zasadzie

Wniosek o emeryturę – jak, gdzie i kiedy złożyć? przez stronę NAV ( www.nav.no ) – można to zrobić online, jeżeli całe życie mieszkałeś w Norwegii wraz ze swoją rodziną,

– można to zrobić online, jeżeli całe życie mieszkałeś w Norwegii wraz ze swoją rodziną, listownie do NAV - wysyłając podanie w formie papierowej,

lub za pośrednictwem ZUS (dla osób mieszkających w Polsce),

(dla osób mieszkających w Polsce), najlepiej 4 miesiące przed planowaną datą przejścia na emeryturę.



Należy dołączyć: dokument tożsamości,

akt małżeństwa,

dokument tożsamości małżonki,

PIT małżonki. Wniosek składa się:Należy dołączyć:

Emerytura z Norwegii a pobyt w Polsce nie musisz mieszkać w Norwegii, aby pobierać norweską emeryturę.NAV wypłaca emerytury także za granicę, m.in. do Polski. Należy jednak: poinformować NAV o adresie i koncie bankowym,

regularnie potwierdzać, że żyjesz (formularz „life certificate” wysyłany raz w roku),

rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym (jeśli mieszkasz w Polsce – mogą obowiązywać przepisy unikania podwójnego opodatkowania). Dobra wiadomość:.NAV wypłaca emerytury także za granicę, m.in. do Polski. Należy jednak: