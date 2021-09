„Nawet na końcu świata mów do mnie po polsku”: szkoła dla dzieci Polaków za granicą

Polonijka wspiera rodziny w bezstresowym powrocie do kraju oraz polskiej szkoły. Polonijka

Polacy coraz częściej jako kierunek migracji wybierają Norwegię. Motywacją przeprowadzki są zwykle cele zarobkowe. Często to całe rodziny rozpoczynają w Skandynawii nowe życie.

W rzeczywistości, w której życie z dala od ojczyzny stało się normą, nasuwa się pytanie o istotność patriotyzmu i poczucia przynależności do swojego kraju. Czy straciły w tym momencie wartość? Być może zostały nieco przedefiniowane, nie ulega jednak wątpliwości, że troska o swoje korzenie i ojczysty język jest czymś ponadczasowym.

Znajomość swojej ojczyzny i kultury jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku dzieci. Często opuszczają one kraj wraz z rodzicami, nie będąc jeszcze świadomymi takich decyzji. Miejsce, z którego pochodzą, definiuje je jednak na wielu poziomach. Istotne jest, aby rodzice w procesie rozwoju dziecka zadbali także o aspekt tożsamości i pamięci o swojej ojczyźnie.

Jako matka dwóch dwujęzycznych dziewczynek i polonistka, bardzo ucieszyłam się, gdy odkryłam Polonijkę. Jest to profesjonalny, nowoczesny i rzetelny projekt, który z pewnością pomoże niejednej polskiej rodzinie mieszkającej poza granicami kraju kultywować język polski. Każdy rodzic dziecka dwujęzycznego wie, jak ciężka, ale jednocześnie jak szalenie satysfakcjonująca jest to praca. Wspaniała inicjatywa, polecam wszystkim!~Mama Żaneta

Rozwiązaniem, z którego korzysta coraz więcej polskich rodzin, jest Polonijka – polonijna szkoła podstawowa dla dzieci w wieku 5-15 lat, mieszkających za granicą. Jej misja to rozwijanie znajomości języka polskiego oraz wiedzy o Polsce wśród najmłodszych. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak specjalna Internetowa Platforma Edukacyjna, jest to możliwe w każdym miejscu i czasie.

W ofercie Polonijki rodzice znajdą kilka wariantów nauki, możliwość korepetycji oraz specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne, tak aby każdy mógł wybrać pomoce dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb. Są wśród nich między innymi scenariusze zajęć z języka polskiego, webinaria kulturowe, webinaria przedmiotowe w weekendy, dostęp do biblioteki cyfrowej czy też możliwość spotkań wideo w kilkuosobowych grupach rówieśników.

Ogromną, cenioną przez rodziców zaletą Polonijki jest możliwość połączenia zajęć z nauką stacjonarną, którą dziecko realizuje w danym miejscu. Program nauczania na platformie jest bardzo elastyczny – każdy może dopasować go pod swój indywidualny plan dnia.

Na szczęście świadomość rodziców oraz chęć do przekazywania dzieciom wiedzy na temat ich kultury jest coraz większa. Świadczyć może o tym stale powiększająca się liczba rodzin, korzystających z nauki w Polonijce.

Blisko korzeni, gdziekolwiek jesteś…

W perspektywie zyskującego na popularności konceptu „bycia obywatelem całego świata” mogłoby się wydawać, że patriotyzm traci na wartości. Korzyści, jakie daje pielęgnowanie go, zwłaszcza wśród najmłodszych – przyszłości naszego kraju – mówią same za siebie. To poczucie tożsamości, przynależności, znajomość i pamięć o swojej kulturze, kultywowanie tradycji, odpowiedzialność wynikająca z bycia Polakiem.