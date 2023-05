Najnowocześniejszy i ekologiczny prom na Bałtyku, czyli Green Ship od TT-Line

Wnętrze promu Peter Pan to 12 poziomów dopracowanych w każdym calu. Nowoczesny design dostrzegalny jest na każdym kroku. Wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, stonowane kolory, otwarte nowoczesne przestrzenie i duże okna z pięknym widokiem na morze to dopiero zapowiedź przyjemniej podróży do Szwecji . Na trzech poziomach znajduje się 245 przestrzennych kabin dla pasażerów, panoramiczne restauracje i bary oraz sklep z pamiątkami w skandynawskim stylu. Podczas rejsu warto skorzystać również ze stref relaksu – sauny, a także słonecznego pokładu zewnętrznego z leżakami. Zgodnie z ideą Green Ships, TT-Line pokazuje, że każdy może wpłynąć na środowisko. Do czego zachęca również promocyjną ceną na podróż nowoczesnym promem Peter Pan