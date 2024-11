Legalna droga do norweskiego fagbrev. Certyfikacja zawodowa w języku polskim w weekend

Fagbrev otwiera drzwi do rozwoju kariery w Norwegii. D&A Spesialistene AS

Na norweskim rynku pracy pojawiła się przełomowa możliwość dla polskich specjalistów. D&A Spesialistene AS, jako pierwsza i jedyna firma w Norwegii, nawiązała współpracę z zrzeszoną Izbą Rzemiosła. Ten proces został oficjalnie zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego, co gwarantuje pełną legalność oraz transparentność działań. Dzięki tej unikalnej współpracy, możliwe jest zdobycie oficjalnego norweskiego certyfikatu zawodowego (fagbrev) bez znajomości języka norweskiego. Innowacyjne rozwiązanie otwiera drzwi do lepszej przyszłości zawodowej – tysiącom wykwalifikowanych pracowników, którzy pragną rozwijać karierę w Norwegii.

Pionierzy w certyfikacji D&A Spesialistene AS to doświadczona firma, która od lat pomaga profesjonalistom z różnych branż zdobyć norweskie certyfikaty zawodowe (fagbrev/svennebrev). – Rozumiemy, jak ważne jest zdobycie formalnego uznania swoich umiejętności zawodowych, zwłaszcza w obcym kraju. Norwegia, z jej dynamicznym rynkiem pracy, stawia przed pracownikami wysokie wymagania. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu certyfikatu fagbrev, co otworzy przed Tobą nowe możliwości zawodowe. Co ważne, wszystkie nasze usługi są dostępne w języku polskim, co eliminuje barierę językową i umożliwia łatwe zrozumienie procesu – komentują przedstawiciele firmy.



Fagbrev/svennebrev jest uznawany na całym rynku pracy w Norwegii. Pełen proces, od przygotowania dokumentów, przez egzaminy, aż po otrzymanie certyfikatu, odbywa się w języku polskim. Zdobywanie norweskich certyfikatów zawodowych nigdy nie było tak proste!

Dlaczego fagbrev?



D&A Spesialistene AS oferuje możliwość uzyskania Fagbrev w następujących zawodach:



Betoniarz/Zbrojarz (Betongarbeider),

Cieśla (Tømrer),

Stolarz (Snekker),

Dekarz (Taktekker),

Hydraulik (Rørlegger),

Mechanik samochodowy (Bilmekanikker).

Fagbrev to norweski certyfikat zawodowy, który potwierdza umiejętności w danej dziedzinie. Posiadanie dokumentu otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, w tym lepszych warunków pracy oraz wyższych zarobków. Osoby, które ukończą egzamin, mogą liczyć na podwyżki wynoszące od 20 do 30 proc. To znacząca zachęta do podjęcia tego wyzwania.

Najbliższe terminy egzaminów



7-8 grudnia (betoniarz, dekarz, cieśla, stolarz),

25-26 stycznia (cieśla, stolarz),

22-23 lutego (hydraulik, mechanik samochodowy, dekarz, betoniarz).

Organizacje egzaminów Egzaminy odbywają się w weekendy, co pozwala uczestnikom na elastyczne dopasowanie terminu do osobistego harmonogramu. W soboty przeprowadzane są egzaminy praktyczne, które zaczynają się o 12:00. W niedzielę egzaminy teoretyczne, rozpoczynające się o 10:00. Każde z wydarzeń trwa maksymalnie sześć godzin.



Komisja złożona z ośmiu osób z zrzeszonej Izby Rzemiosła, przylatuje specjalnie do Norwegii, aby przeprowadzić egzaminy, co gwarantuje pełen profesjonalizm.

Kompleksowa obsługa Nie martw się też o formalności, dokumenty czy tłumaczenia – D&A Spesialistene AS zajmie się tym wszystkim za Ciebie. Firma oferuje kompleksowe wsparcie w procesie nostryfikacji, pomagając kandydatom na każdym etapie – od przygotowania dokumentów, poprzez szkolenia i egzaminy, aż po otrzymanie certyfikatu.



Egzaminy odbywają się lokalnie, na terenie Norwegii, co umożliwia szybkie i efektywne uzyskanie wymaganych dokumentów. Jeśli jesteś rzemieślnikiem, odpowiednikiem fagbrev jest svennbrev. Organizatorzy dbają o wszystkie szczegóły – zakwaterowanie, transport, oraz wyżywienie dla egzaminatorów. Dzięki temu Ty możesz skupić się na przygotowaniach do egzaminu!

Podwójne korzyści Zdobywając fagbrev/svennebrev, otrzymujesz nie tylko norweski certyfikat, ale także polski dyplom czeladnika. Cały proces odbywa się w jednym miejscu i w języku polskim. Uzyskanie norweskiego fagbrev przekłada się na natychmiastowy wzrost wynagrodzenia o 20-30 proc. Posiadacze certyfikatu mogą liczyć na znaczącą poprawę warunków zatrudnienia oraz nowe możliwości rozwoju zawodowego.



Dokument otwiera drogę do awansu i zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Umożliwia również otwarcie własnej firmy w Norwegii. Ponadto, posiadanie takiego certyfikatu może ułatwić proces uzyskania Sentral Godkjenning, czyli centralnego zezwolenia, które jest wymagane dla firm działających w niektórych sektorach norweskiego rynku budowlanego. Jest to kolejny krok na drodze do rozwoju Twojej kariery zawodowej.

Doświadczenie i reputacja Skuteczność firmy potwierdzają imponujące statystyki zdawalności – 95 proc. kursantów zdaje egzaminy za pierwszym razem, co świadczy o wysokiej jakości przygotowania i efektywności metod nauczania. Reputacja firmy jako zaufanego partnera w dziedzinie edukacji zawodowej jest dodatkowo umacniana przez liczne pozytywne opinie i referencje od zadowolonych klientów Spesialistene AS.



Klienci chwalą firmę za profesjonalizm oraz wsparcie na każdym etapie procesu. – Egzamin w języku polskim z D&A Spesialistene to była świetna decyzja! Profesjonalna obsługa i doskonałe przygotowanie do egzaminu – mówi jeden z zadowolonych kursantów.

Dostępność i oszczędność Egzaminy są dostępne dla wszystkich, którzy mówią po polsku na dobrym poziomie, niezależnie od obywatelstwa. D&A Spesialistene oferuje nie tylko wygodę, ale również oszczędność czasu i pieniędzy. Unikniesz kosztów związanych z organizacją wyjazdu do Polski na egzaminy, które tam odbywają się jedynie w dni robocze.



Działania firmy zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co potwierdza legalność i wiarygodność oferowanych egzaminów.