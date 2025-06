Kredyt hipoteczny w Norwegii 2025: co muszą wiedzieć Polacy?

Kredyt hipoteczny w Norwegii 2025 MultiNOR

Wysokie stopy procentowe, zmieniające się zasady wkładu własnego, rosnące ceny najmu i nowe realia rynku mieszkaniowego – rok 2025 przynosi wiele wyzwań, ale też szans dla osób planujących zakup nieruchomości w Norwegii.



O tym, co się zmieniło, jak wygląda sytuacja obcokrajowców i na co warto zwrócić uwagę przy staraniu się o kredyt, rozmawiamy z Anetą Musiał, ekspertem z Eiendomsfinans – jednej z największych sieci pośrednictwa kredytowego w kraju.

Kredyty hipoteczne w Norwegii: jakie są obecnie warunki? Czy banki zaostrzyły warunki przyznawania kredytów hipotecznych?



Zauważalna jest większa ostrożność banków. Dziś znacznie dokładniej analizowany jest budżet domowy klienta – szczególnie stałe koszty i inne zobowiązania. Ze względu na wysokie stopy procentowe, banki stosują tzw. bufor – zakładając, że klient poradzi sobie z ratą nawet przy stopie wyższej o 3 punkty procentowe. To sprawia, że osoby, które rok temu miały zdolność kredytową, dziś mogą jej już nie mieć.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa zasada: minimum 10% wkładu własnego plus koszty transakcyjne (ok. 2,5%). To dobra wiadomość dla kupujących – przy mniejszym wkładzie własnym mogą starać się o kredyt na droższą nieruchomość.

Jakie oprocentowanie obowiązuje dziś w bankach?



Większość kredytów w Norwegii to nadal kredyty ze zmiennym oprocentowaniem – obecnie wynosi ono średnio między 5,4% a 6,2%. Zainteresowanie kredytami ze stałym oprocentowaniem rośnie i są one nieco tańsze. Dla przykładu: oprocentowanie na 3 lata wynosi obecnie ok. 5,09% przy 15% wkładzie własnym i 4,89% przy 25%.

Nowe zasady wkładu własnego: dobra wiadomość dla kupujących Czy nadal obowiązuje wymóg 15% wkładu własnego?



Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa zasada: minimum 10% wkładu własnego plus koszty transakcyjne (ok. 2,5%). To dobra wiadomość dla kupujących – przy mniejszym wkładzie własnym mogą starać się o kredyt na droższą nieruchomość.



Czy wzrosło zainteresowanie zakupem nieruchomości?



Zauważamy znaczący wzrost wniosków kredytowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Po miesiącach wzrostów, oprocentowanie się ustabilizowało, a nowelizacja przepisów dotyczących wkładu własnego zachęciła wielu do działania. Wzrost inflacji i droższy najem także przyspieszyły decyzje zakupowe.

Polacy w Norwegii: czy trudniej im dostać kredyt? Czy narodowość ma znaczenie przy wnioskowaniu o kredyt?



Banki nie dyskryminują ze względu na obywatelstwo – Polacy mają takie same szanse jak Norwegowie, o ile spełniają podstawowe kryteria: stałe dochody, odpowiedni wkład własny i pozytywną historię kredytową.



Z czym najczęściej mają problemy polscy klienci?



Najczęściej są to: zbyt krótki staż pracy (banki często wymagają 6–12 miesięcy w jednej firmie),

brak odpowiedniego wkładu własnego,

trudności w zrozumieniu norweskiej dokumentacji (skattemelding, årsoppgave, boligverdi),

bariera językowa w kontaktach z bankiem.



Z tych powodów wielu Polaków decyduje się na pomoc pośrednika, który tłumaczy dokumenty i prowadzi proces po polsku – krok po kroku.

Jakie dokumenty są potrzebne? umowa o pracę (najlepiej na czas nieokreślony),

3 ostatnie lønnslipp (paski wypłat),

skattemelding (ostatnie rozliczenie podatkowe),

potwierdzenie wkładu własnego (np. wyciąg z konta),

gjeldsregisteret – wykaz zobowiązań finansowych.



Praca przez agencję nie wyklucza uzyskania kredytu – liczy się stabilność i długość zatrudnienia. Dla większości klientów (niezależnie od obywatelstwa) wymagane są:Praca przez agencję nie wyklucza uzyskania kredytu – liczy się stabilność i długość zatrudnienia.

Rynek nieruchomości w Norwegii: szansa dla kupujących? Czy ceny nieruchomości spadają?



Ceny mieszkań i domów są dziś bardziej stabilne, ale w skali roku notujemy lekkie spadki (ok. 1–3%). Popyt spadł, podaż rośnie – co daje większe możliwości negocjacyjne dla kupujących. Zmienia się też charakter rynku – przechodzi z rynku sprzedającego na kupującego.



Coraz więcej nieruchomości z licytacji komorniczych?



Tak, ale nie mówimy o masowym zjawisku. To efekt wysokich kosztów życia i rat kredytowych. Doradcy kredytowi mają tu ważną rolę: mogą pomóc np. w refinansowaniu kredytu czy sprzedaży nieruchomości zanim dojdzie do licytacji.

Gdzie kupować? Różnice regionalne Oslo – najwyższe ceny, ale też największe spowolnienie.

– najwyższe ceny, ale też największe spowolnienie. Bergen/Trondheim – stabilniej, nieco tańsze niż Oslo.

– stabilniej, nieco tańsze niż Oslo. Stavanger – silny sektor energetyczny powoduje większą odporność rynku. Coraz więcej klientów – w tym Polaków – wybiera lokalizacje podmiejskie (np. Lillestrøm, Drammen, Ski), gdzie ceny są niższe. Coraz więcej klientów – w tym Polaków – wybiera lokalizacje podmiejskie (np. Lillestrøm, Drammen, Ski), gdzie ceny są niższe.

Czy warto kupować teraz, czy czekać? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jeśli masz stabilne dochody i wkład własny – nie warto zwlekać. Czekanie z zakupem też kosztuje: rosnący czynsz, inflacja i ryzyko wzrostu cen mogą sprawić, że „idealny moment” nigdy nie nadejdzie.

Rady eksperta: jak się przygotować do zakupu? Zdobądź finansieringsbevis – czyli promesę kredytową. To określa Twoje możliwości finansowe i zwiększa szansę w negocjacjach. Zadbaj o stabilność zatrudnienia i wkład własny. Zachowaj rozsądek – nie kupuj pod wpływem emocji. Dobry doradca pomoże Ci spojrzeć na sytuację z dystansu.

Jak wybrać bank i pośrednika? dodatkowe opłaty,

elastyczność warunków (np. możliwość zawieszenia rat – tzw. avdragsfrihet ),

), dostępność obsługi po polsku.



Dobry pośrednik (np. współpracuje z wieloma bankami,

zna realia klientów z Polski,

nie pobiera opłat – jego wynagrodzenie pokrywa bank. Warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale też:Dobry pośrednik (np. Eiendomsfinans ):

Przykładowy kredyt – mieszkanie za 4 mln NOK Cena nieruchomości: 4 000 000 NOK

4 000 000 NOK Wkład własny: 10% + koszty = ok. 500 000 NOK

10% + koszty = ok. 500 000 NOK Kwota kredytu: 3 600 000 NOK

3 600 000 NOK Oprocentowanie zmienne: 5,24%

5,24% Rata miesięczna (annuitet): ok. 21 550 NOK

ok. 21 550 NOK Całkowita spłata w 25 lat: ok. 6 450 000 NOK



Wzrost oprocentowania o 0,5 pkt proc. może podnieść ratę o kilkaset koron. Warto porównać oferty – np. z pomocą doradcy, który znajdzie najtańszą opcję. Wzrost oprocentowania o 0,5 pkt proc. może podnieść ratę o kilkaset koron. Warto porównać oferty – np. z pomocą doradcy, który znajdzie najtańszą opcję.

Podsumowanie: korzystaj z wiedzy i pomocy specjalistów



