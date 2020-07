Koronawirus w Norwegii: Polki stworzyły podcast dla rodaków w kraju fiordów

Środki na produkcję podcastu Caritas otrzymał ze Stowarzyszenia Dam w przeciągu dwóch dni od złożenia wniosku. – To absolutny rekord. Dowodzi to też tego, jak ogromna jest potrzeba informacji. Dzisiaj został nam jeszcze jeden, kulminacyjny odcinek, który będzie dotyczył Polaków i ich nierównej walki z nieuczciwymi pracodawcami w Norwegii.Zapraszamy wszystkich do śledzenia strony „Koronawirus w Norwegii” na Facebooku, gdzie również można wysyłać do nas pytania i komentarze. W oczekiwaniu na wielki finał podcastu można odsłuchać wszystkie wcześniejsze odcinki tutaj