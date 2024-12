Korona norweska najtańsza od 30 lat – co się dzieję z walutą kraju fiordów? Prognozy na 2025 rok

Jeszcze w maju 2012 r. za jedną koronę norweską można było dostać 58 groszy. Pod koniec 2024 r. to już niecałe 37 groszy. Spadek o ponad 35 proc. robi wrażenie i jest dość niewygodnym faktem dla osób zarabiających w NOK. Dlaczego kurs NOK/PLN słabnie? Czy koronę norweską czekają dalsze spadki?

Od 2022 roku, czyli od czasu powrotu wykresu NOK/PLN do spadków, Norges Bank sprzedaje pokaźne ilości koron (według raportu z listopada 2023 – 1,4 mld NOK dziennie). To zwiększa ilość waluty na rynku i istotnie wpływa na jej notowania. Aktualny kurs korony norweskiej można na bieżąco sprawdzać na największej platformie wymiany walut w Polsce Walutomat.pl . Dodatkowo klienci, którzy zarejestrują się do 31.12 na stronie i wymienią walutę, mogą otrzymać kartę podarunkową do Allegro na 50 zł oraz wygrać bon na wakacje marzeń o wartości 4000 zł od Wakacje.pl.

Waluta Norwegii jest silnie uzależniona od wycen ropy. Na rynku globalnym wszystko wskazuje na przyszłe spadki cen tego surowca. Po pierwsze, konflikt wewnętrzny w OPEC+. Ten kartel naftowy utracił ostatnio jednomyślność. Saudyjczycy nie chcą zwiększać wydobycia ropy, natomiast mniejsi gracze – już tak. Wzmożona produkcja to dla wielu państw zmagających się z wewnętrznymi problemami szansa na wyższe przychody do budżetów. Jeżeli dojdzie do zwiększenia podaży surowca na rynku, cena ropy powinna spaść.

Po drugie, za spadkami przemawiają również zapowiedzi prezydenta USA. Donald Trump mówi o zwiększeniu produkcji w Stanach. Ma to być jeden z elementów walki z inflacją. Zalanie rynku ropą zbije jej cenę, co pozytywnie wpłynie na inflację. Po trzecie, na świecie nie gasną obawy o spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza w Chinach, które w dużej skali zredukuje popyt na surowiec. Wszystko to może szokowo wpłynąć na notowania ropy i pozycję korony.

NOK vs PLN

Porównajmy teraz polskiego złotego do korony norweskiej. Zacznijmy od stóp procentowych w ostatnim miesiącu 2024 roku. W Polsce ich poziom to 5,75 proc., podczas gdy w Norwegii jest to 4,5 proc. Im wyższy koszt pieniądza, tym lepsza pozycja waluty pod względem zachowania jej siły nabywczej. Dodatkowo inflacja w Polsce to 4,6 proc. Jest to więcej niż 2,6 proc u Skandynawów. Niska dynamika cen daje zielone światło bankowi centralnemu do obniżania stóp procentowych, co w teorii osłabia walutę. Zwłaszcza, że zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Norges Banku, obniżki mają mieć miejsce już na początku 2025 roku.