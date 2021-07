Konkurs dla czytelników portalu MojaNorwegia.pl od MyCall

Wygraj na 6 miesięcy pakiet Mycall EU+ 30GB z nielimitowanymi połączeniami do Polski!

Zasady konkursu:



1. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 31 lipca.

2. Zwycięzca zostanie wybrany losowo i ogłoszony 3 sierpnia przez nas i Mycall (informacje o uczestnikach zostaną wykorzystane tylko do obsługi konkursu).



Nagroda to 6 miesięcy postpaid Mycall EU+ Nielimitowane połączenia do UE, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.