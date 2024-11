Już jest: polsko-norweski kalendarz MojejNorwegii w nowej odsłonie. Zaplanuj z nami 2025 rok

To jeden z najstarszych wynalazków ludzkości, który od wieków pomagał porządkować czas i organizować życie codzienne. Choć jego podstawowa funkcja pozostaje niezmienna – wskazywanie dni, miesięcy i lat – to na przestrzeni dekad zmieniała się forma kalendarza, bo właśnie o nim mowa. I również kalendarz ścienny MojejNorwegii powróci, tym razem w odświeżonej odsłonie.

W tradycyjnym rozumieniu kalendarz służy do zapisywania dat, dlatego dodaliśmy jeszcze więcej miejsca na notatki i plany. Co warto podkreślić, to jedyny taki produkt na rynku z oznaczeniami kluczowych polskich i norweskich świąt, aby ułatwić organizację podróży czy ważnych wydarzeń i planowanie urlopów osobom, które dzielą życie między Polską a krajem fiordów. Ponadto wszystkie wypadające w 2025 roku dni wolne są teraz wyraźniej zaznaczone.

Łatwiej i sprawniej

Cyfryzacja niemal każdej sfery życia postępuje z zawrotną prędkością, powstają również coraz to nowsze usługi ułatwiające i przyspieszające chociażby płatności czy odbieranie przesyłek. Właśnie dlatego w tym roku po raz pierwszy zainteresowani kupnem polsko-norweskiego kalendarza 2025 będą mogli skorzystać także z aplikacji Vipps, a także zamówić paczkę z dostawą InPost. Koszt całości to 299 koron – nie zwiększyliśmy ceny od zeszłego roku, a wysyłka do Polski i Norwegii jest darmowa. Co więcej, do każdego zakupu dołączamy voucher na ogłoszenie w portalu mojanorwegia.pl.