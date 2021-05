Jak znaleźć oszczędności: sposoby na obniżenie kosztów życia na emigracji

Choć na emigrację bardzo często wyjeżdżamy, by polepszyć swój standard życia, zdarza się, że zamiast cieszyć się wyższymi zarobkami, głównie martwimy się wysokimi kosztami mieszkania w obcym kraju. W tym tekście podpowiemy, jak można choć trochę obniżyć wydatki i dzięki temu zwiększyć swoje oszczędności w czasie pracy na emigracji.

Podstawową kwestią w oszczędzaniu jest to, żeby być świadomym swoich kosztów życia. Aby tę wiedzę nabyć, warto na co dzień spisywać wszystkie swoje wydatki. Takie śledzenie zakupów dodatkowo rodzi świadomość każdej wydanej korony, bo każdorazowo będziemy musieli to zapisać i poniekąd usprawiedliwić się przed samym sobą. Poza tym, szczególnie na początku emigracji, gdy nie wiadomo jeszcze dokładnie, ile indywidualnie kosztuje życie w Norwegii. Spisywanie wydatków pomoże zatem zaplanować realistyczny budżet na kolejne miesiące.

Oprócz zwykłych zakupów w sklepie warto zapisać również takie wydatki, jak opłaty za lokum, transport czy pieniądze, które zamierzamy odesłać do Polski, by wesprzeć bliskich lub opłacić zobowiązania finansowe. W tym ostatnim temacie warto też sprawdzić, czy nie tracimy niepotrzebnie pieniędzy na drogim przewalutowaniu koron. Tego, ile można oszczędzić na przelewach walutowych, można dowiedzieć się np. na stronie InternetowyKantor.pl , gdzie dostępne jest porównanie kosztów wymiany w poszczególnych bankach i w tym serwisie.

Drobne oszczędności na co dzień

Kiedy będziemy mieli zebrane wszelkie wydatki, możemy przejść do redukcji niepotrzebnych kosztów. Zakupy i opłaty już na etapie zapisywania warto dzielić na różne kategorie, takie jak zakupy spożywcze, kosmetyki, chemia domowa, transport, mieszkanie itd. Dzięki temu, że czarno na białym zobaczymy, na co wydajemy ciężko zarobione pieniądze, łatwiej będzie dojść do tego, gdzie można szukać oszczędności. Czasem będzie to stosunkowo prosta zmiana nawyków lub metod zarządzania pieniędzmi. Może to być przykładowo większa dbałość o przemyślane zakupy w sklepie spożywczym, a więc robienie list i planowanie posiłków na cały tydzień.