Jak wygodnie i oszczędnie przelewać NOK do Polski?

Jeżeli przyjeżdżając z Norwegii do Polski, zabieramy ze sobą NOK w gotówce, wówczas najczęściej miejscem wymiany będzie kantor stacjonarny. Warto wiedzieć, że przewóz gotówki przez granicę wiąże się z pewnymi ograniczeniami kwotowymi. Dodatkowo nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, dlatego warto, aby osoby nieprzekonane do bezgotówkowego transferu środków przekonały się do metody online. Dodatkowym argumentem jest fakt, że kursy walut w kantorach stacjonarnych są najczęściej mniej konkurencyjne niż chociażby w bankach czy w kantorach online. Kluczowym aspektem podczas wyboru miejsca wymiany środków jest bezpieczeństwo oraz renoma serwisu. Warto kierować się opiniami innych użytkowników oraz sprawdzić transparentność portalu. Przykładowo operator serwisu InternetowyKantor.pl posiada licencję KNF na świadczenie usług płatniczych, co nakłada na firmę szereg obowiązków i zapewnia o bezpieczeństwie i procedurach przestrzeganych w organizacji.