Jak oszczędzać na przelewach do Polski: najlepsze sposoby wymiany walut

Jeśli regularnie przelewasz pieniądze do Polski, zapewne nieraz oburzył cię fakt, że takie transakcje sporo kosztują. Na szczęście istnieją sposoby, by obniżyć koszty przelewów z Norwegii do Polski, i w tym tekście poznasz kilka z nich. Jeżeli w 2021 roku chcesz lepiej zadbać o swoje finanse i nie przepłacać podczas wymiany walut, czytaj dalej.

Sposoby na wymianę walut Na rynku działa mnóstwo pośredników, którzy oferują usługę wymiany walut, więc warto poszukać tego, który ma najlepszą ofertę. Według raportu NBP z 2018 roku o Polakach pracujących za granicą ponad 54 proc. polskich emigrantów podczas przelewania pieniędzy z Norwegii do ojczyzny korzysta ze zwykłego transferu bankowego. W teorii jest to dobre rozwiązanie – wygodne, bezpieczne i jest pierwszym, co przychodzi do głowy. Problem w tym, że banki rzadko kiedy oferują dobre kursy walut. Spread walutowy jest tu najczęściej bardzo duży, co oznacza, że za wymianę każdej korony norweskiej lub złotego ponosimy dodatkowy koszt, którego moglibyśmy uniknąć, korzystając z innych metod.

Niektórzy Polacy pracujący w Norwegii, zwłaszcza ci, którzy często wracają do ojczyzny, wybierają kantory stacjonarne. I tutaj znowu, pomysł nie wydaje się zły – ostatecznie skoro głównym zadaniem kantorów jest wymiana walut, powinno być tam tanio. Bywa to jednak czasochłonne, szczególnie jeśli chcemy dotrzeć z naszymi pieniędzmi do punktu, w którym kursy walut będą najbardziej korzystne. Problematyczne wydaje się też wożenie ze sobą dużych kwot.

Internetowe kantory, czyli sposób na tanią wymianę Połączeniem zalet transferów bankowych i wymiany za pośrednictwem kantoru stacjonarnego są internetowe platformy do wymiany walut. Okazuje się jednak, że wśród Polaków w Norwegii takie rozwiązania wybiera wciąż stosunkowo mało osób. Wielu obawia się spróbować czegoś nowego, ale jeśli wybierze się kantor internetowy, który na rynku działa od lat i może poszczycić się wieloma dobrymi opiniami oraz nagrodami szanowanych instytucji, naprawdę nie ma się czego bać. Dlaczego warto dać szansę kantorom internetowym?

InternetowyKantor.pl . Platforma ta funkcjonuje na rynku już od ponad 10 lat, ma licencję KNF-u na świadczenie usług płatniczych i regularnie jest nagradzana za swoją działalność, co daje ci gwarancję bezpieczeństwa transakcji.

Jak oszczędzać na wymianie walut? Na stronie serwisu InternetowyKantor.pl możesz sprawdzić, jak kształtuje się kurs korony norweskiej i zobaczyć, ile będzie kosztowała wymiana wskazanej przez ciebie kwoty. Dzięki kalkulatorowi przekonasz się też, jak wiele zaoszczędzisz w porównaniu do wymiany tej samej kwoty w twoim banku. Jeśli dodatkowo chcesz obniżyć koszty wymiany, na InternetowyKantor.pl możesz zapisać się na alert walutowy, który powiadomi cię o tym, że kurs określonej waluty osiągnął satysfakcjonujący cię poziom. Możesz też wykorzystać program punktowy, który umożliwi ci wymianę waluty po kursie średnim rynkowym, czyli jeszcze taniej. Ponadto InternetowyKantor.pl pozwala na wykonywanie tanich przelewów do Polski, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że warto przetestować ten serwis.