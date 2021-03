Jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie?

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność pracy zdalnej wielu osób. Przełożyło się to na zwiększenie liczby ataków hakerów, którzy próbują przechwycić poufne dane. Pełnia bezpieczeństwa w sieci nie jest możliwa. Istnieją jednak środki, które można zastosować w codziennym życiu, a które pomogą chronić informacje w jak największym stopniu i zmniejszyć ryzyko cyberataku.Jeśli chcesz zadbać o dane, przede wszystkim wybierz bezpieczne hasło. Używaj haseł trudnych do złamania. Powinno być inne dla każdej witryny, a także zmieniane regularnie. Nie wybieraj imion bliskich osób ani domowych zwierzątek, zrezygnuj też z daty urodzenia i innych łatwych do odgadnięcia, jak rocznica ślubu. Najlepiej stosować hasła alfanumeryczne, czyli zastąpić niektóre litery znakami specjalnymi: zamiast „Sara Lisiecka” napisz: „$@®@ L!$!€ck@”.Podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi nie wchodź na strony, na których przechowujesz poufne informacje, takie jak konto bankowe ani nie rób zakupów online. Jeżeli jest to absolutnie niezbędne, aktywuj wirtualną sieć prywatną, czyli VPN. Co to takiego? VPN to zabezpieczony tunel między urządzeniem a Internetem, który chroni prywatność online przed ingerencją osób trzecich i cenzurą. Pozwala na zmianę adresu IP telefonu lub laptopa, co czyni sprzęt niewidocznym dla hakerów.