Gmina informuje polskich pracowników o zmianach w przepisach antycovidowych

Polacy podróżujący do Norwegii muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, który został wykonany w ciągu 72 godzin od wjazdu. Niewykonanie tej czynności może spowodować, że służby odmówią nam prawa do wjazdu. Zatwierdzonymi metodami są testy PCR oraz szybkie testy antygenowe. Zaświadczenie powinno zostać przedstawione w języku norweskim lub angielskim. O wyjątkach od przedstawionych zasad przeczytamy tutaj Przyjezdni muszą poddać się testowi na lotnisku po przylocie samolotem lub na granicy norweskiej, jeśli przyjeżdżająlub innym środkiem transportu.Jeżeli pomimo restrykcyjnych ograniczeń w podróżowaniu musimy odbyćpodróż z Polski do Norwegii, jesteśmy zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny. Zgłoszenia należy dokonać w wersji cyfrowej lub papierowej. Jeśli wybierzemy rejestrację cyfrową, otrzymamy potwierdzenie, które należy przedstawić służbom po przyjeździe do Norwegii. Formularz papierowy należy wypełnić przed przyjazdem i pokazać go służbom po przybyciu do Norwegii. Rejestracji należy dokonać przed przybyciem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Aby dokonać rejestracji cyfrowej w Polsce, należy kliknąć tutaj: reg.entrynorway.no. przy wypełnieniu formularza otrzymamy, wysyłając maila pod adres support@entrynorway.no lub dzwoniąc na numer +47 33 41 28 70.Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z Polski, musi odbyć 10-dniową kwarantannę. Osoby podróżujące do Norwegii muszą przebywać w hotelach kwarantanny. Nie jest to wymagane, jeśli możemy udokumentować jeden z następujących punktów:1. Jesteś norweskim rezydentem lub możesz udokumentować pobyt stały w Norwegii, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem, czy wynajmujesz mieszkanie.2. Masz odpowiednie miejsce zamieszkania do przeprowadzenia kwarantanny. Osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, podróżujące razem do Norwegii, mogą podlegać kwarantannie wjazdowej w tym samym miejscu, bez wymogu posiadania pojedynczego pokoju.3. Jesteś żoną/mężem lub masz wspólne dzieci z osobą, która ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Następnie możesz przeprowadzić kwarantannę w miejscu zamieszkania współmałżonka lub drugiego rodzica. Dotyczy to również Twoich niepełnoletnich dzieci.4. Pracodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z prywatną telewizją i dostępem do Internetu, prywatną łazienką, własną kuchnią lub cateringiem.5. Zawodowi kierowcy na tirach transgranicznych, personel pociągów (oprócz pociągów towarowych) i personel wojskowy są zwolnieni z zasad kwarantanny Pobyt w hotelu kwarantanny kosztuje 500 NOK za dobę w przypadku osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat. W przypadku dzieci od 10 do 18 lat opłata wynosi 250 NOK, a pobyt dzieci w wieku poniżej 10 lat, które mieszkają w pokoju z opiekunem, jest darmowy.Naruszenie obowiązku kwarantanny jest przestępstwem.