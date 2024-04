Czym jest wypadek przy pracy i dlaczego należy go zgłosić do NAV

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które dotyka wielu pracowników zatrudnionych w Norwegii. Niestety mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wysłanie zgłoszenia o zaistniałym wypadku do Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV).

Niezależnie od tego, na ile poważne jest zdarzenie, należy bez wahania powiadomić o nim właściwe jednostki. Przede wszystkim trzeba jak najprędzej poinformować pracodawcę lub przełożonego o zaistniałym wypadku. Osoba poszkodowana powinna udać się niezwłocznie do lekarza jeśli doznała urazu – w zależności od tego, jak rozległy i poważny on jest – na pogotowie lub do szpitala. Jeśli poszkodowany odczuwa dolegliwości bólowe, ale nie ma pewności co do tego, czy będą wymagały one leczenia, zaleca się, aby mimo wszystko udać się do lekarza w ciągu 3-4 dni po wypadku i udokumentować urazy na wypadek, gdyby okazały się one urazami trwałymi. Jest to bardzo ważne z uwagi na postępowanie w NAV lub ewentualną sprawę o odszkodowanie.