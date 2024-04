Czy Norwegia zrezygnuje z gotówki?

W związku z sytuacją opisaną powyżej powstała konsternacja, ponieważ niektóre banki komercyjne i kantory stacjonarne faktycznie przestały przyjmować korony norweskie w formie gotówki. Znaleźli się i tacy, którzy postanowili zarobić na zaistniałej sytuacji, zawyżając kurs NOK, którego notowania w każdej chwili można zweryfikować na stronie https://internetowykantor.pl/kurs-korony-norweskiej/ . Można tutaj monitorować aktualną cenę korony norweskiej oraz oszacować koszt wymiany wybranej kwoty.Dodatkowo użytkownicy mają również możliwość skorzystania z programu lojalnościowego, zapewniającego wymianę po średnim kursie rynkowym. InternetowyKantor.pl umożliwia realizację tanich przelewów do Polski, co stanowi dodatkowy atut tego serwisu. Pojawiły się również wątpliwości co do tego, czy serwisy internetowe przestaną wymieniać koronę norweską. Oczywiście, nic takiego nie ma miejsca.Wymiana w serwisach wymiany walut online jest możliwa 24h/7. Pod adresem https://internetowykantor.pl/land/nok/ można skorzystać z promocji i wymienić walutę jeszcze taniej. Wracając do tematu gotówki, to oprócz weryfikacji usługi konwersji koron w polskich bankach i kantorach, pomocy mogą państwo szukać w samym Norges Banku. Na oficjalnej stronie internetowej instytucji znajdują się instrukcje jak wymienić norweskie banknoty. Wśród nich znajduje się wymiana we wskazanych placówkach banku czy przez pocztę tradycyjną, dołączając do korespondencji odpowiednie formularze.