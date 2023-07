Czy generując dochody za granicą, można ubiegać się o kredyt w Polsce?

umowa o pracę razem z tłumaczeniem poświadczonym;

wyciąg z konta bankowego;

odpowiednik PIT-u z kraju, w którym dana osoba generuje zarobki.

kredyt gotówkowy

Przed wnioskowaniem o kredyt walutowy należy przygotować zestawienie niezbędnych dokumentów. W przypadku kredytów dla osób pracujących za granicą mogą to być m.in.:Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt?Ogólny zarys ubiegania się oprzy zagranicznych dochodach jest podobny do standardowych procedur, jednak bardziej szczegółowy i restrykcyjny z perspektywy wnioskującego.Udzielenie pożyczki osobie generującej dochody w obcej walucie jest dla banku bardziej ryzykownym krokiem, dlatego będzie wymagał on większej ilości dokumentów poświadczających o wypłacalności potencjalnego klienta. Jak wówczas może przebiegać ocena zdolności kredytowej?Przede wszystkim wysokie zarobki nie są w tym przypadku jednoznaczne z jej pozytywną oceną. Sumy generowane w obcej walucie nie są rozpatrywane w taki sam sposób, co wypłata w złotówkach. Najprawdopodobniej bank podejdzie również bardzo szczegółowo do kwestii historii kredytowej – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.Ponadto wiele może zależeć od tego, w jakiej walucie zarabia wnioskujący. Instytucje przychylniej patrzą na wypłaty w euro, natomiast inne waluty, w szczególności te niestabilne, mogą wiązać się dla banku ze zbyt dużym ryzykiem i skutkować odrzuceniem wniosku.