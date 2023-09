Ceny domów i mieszkań w Polsce: jak wygląda sytuacja na polskim rynku nieruchomości?

Wysoki poziom stóp procentowych i ograniczone możliwości zakupu własnego M to niektóre problemy, z jakimi boryka się polski rynek nieruchomości. Mimo dużej liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach wciąż brakuje lokali, a w konsekwencji ich ceny wystrzeliły w ciągu kilku minionych miesięcy. Ile obecnie kosztują nieruchomości mieszkalne w Polsce i jakie są perspektywy na najbliższe miesiące?

Mniejsze zainteresowanie sprawiło za to, że wyhamowały wzrosty cen mieszkań, co było korzyścią dla osób decydujących się na zakup za gotówkę lub przy niewielkim wsparciu kredytem hipotecznym. W IV kwartale 2022 roku odnotowano nawet spadki cen transakcyjnych w porównaniu do kwartału poprzedniego. Cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie spadła o 1,64 proc. do poziomu 11 213 zł, zaś we Wrocławiu wyniosła 8 744 zł za metr kwadratowy, co również oznacza spadek o 1,64 proc.