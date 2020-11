Black Friday – czyli szaleństwo wyprzedaży w sklepie meblowym Selly Home

Czarny Piątek zyskał popularność w Norwegii 10 lat temu. Selly Home

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to jedyne w swoim rodzaju święto wyprzedaży, promocji i przecen. Choć narodziło się w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, staje się coraz popularniejsze również w Norwegii. Internetowy sklep meblowy Selly Home przedłuża promocję o 2 dni i zaprasza do korzystania z wyjątkowych zniżek aż do -70%.

Historia Czarnego Piątku Tradycja Black Friday nierozerwalnie łączy się z obchodzonym w ostatni listopadowy czwartek amerykańskim Świętem Dziękczynienia. W połowie XX wieku, aby uświetnić ten wyjątkowy dzień, w większości amerykańskich miast organizowano spektakularne parady i pochody. Spora część z nich była sponsorowana przez duże domy towarowe, które – pod pretekstem świętowania i miejskich przemarszów – reklamowały swoje prezentowe propozycje przed nadchodzącym okresem zakupów świątecznych. Oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach.

Dlaczego „czarny”? Teorii na temat pochodzenia nazwy święta wyprzedaży jest wiele, a niektóre z nich w ogóle nie są związane z zakupami. Według jednej z nich dzień ten zyskał przydomek czarnego, ponieważ w okolicach sklepów powstawały ogromne korki – tłumy ludzi utrudniały poruszanie się funkcjonariuszom policji i kierowcom autobusów.



Inna teoria, bardziej prawdopodobna i związana z zakupowym szaleństwem, głosi, że określeniem Black Friday zaczęto nazywać dzień, w którym sprzedawcy pierwszy raz od dawna zarobili godziwe pieniądze. „Czarny” to odwołanie do koloru atramentu, którym zapisywane były zyski i obroty sklepu. W dniach, kiedy sprzedaż była wysoka, na rachunkach przeważał właśnie ten kolor. Natomiast straty zapisywano czerwonym atramentem.

Selly Home

Nowa tradycja w Norwegii Czarny Piątek zyskał popularność w Norwegii 10 lat temu, kiedy to centrum handlowe Norwegian Outlet w Vestby wprowadziło zakupowe święto, aby zwiększyć sprzedaż. Od tego czasu coraz więcej sklepów przejmowało ten zwyczaj, który w kilka lat stał się ogólnokrajowym wydarzeniem przyciągającym tłumy klientów. I choć mogłoby się wydawać, że Norwegii daleko do zakupowych ekscesów zza oceanu, to nie sposób nie zauważyć, że listopadowa gorączka z roku na rok przybiera na sile.



Według badania organizacji Virke zrzeszającej przedsiębiorców w ubiegłym roku norwescy klienci dokonali zakupów za rekordową sumę około 3,6 miliarda koron. W tym roku zakłada się, że norweskie sklepy stacjonarne i internetowe osiągną w Czarny Piątek obroty w wysokości 3,3 miliarda koron.

Black Friday w Selly Home Black Friday i zakupowe szaleństwo z nim związane przestały już ograniczać się jedynie do piątku. Sklepowe wyprzedaże trwają często cały weekend, a nierzadko przedłużają się nawet do tygodnia. W Stanach Zjednoczonych niejednokrotnie kolejki do sklepów ustawiają się już w czwartkowe Święto Dziękczynienia – najwytrwalsi klienci chcą mieć gwarancję, że nie ominie ich żadna wartościowa promocja.

Selly Home

mnóstwo artykułów meblowych przecenionych nawet do -70%. Między innymi:



Fotel Optima - 40%

Fotel WINGS - 54%

RTV Enjoy - 41%

Sofa Oslo - 29%

Garderoba Stella - 55%

Materac Angelo - 47%

Meblościanka Bota - 50%

Narożnik Marozzo - 58%



Promocje będą trwały od piątku 27.11 do niedzieli 29.11.2020 roku. Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej: W związku z rosnącą popularnością Czarnego Piątku w Norwegii specjalną ofertę wyprzedażową przygotował internetowy sklep meblowy Selly Home . Wśród promocji znajdziesz. Między innymi:Fotel Optima - 40%Fotel WINGS - 54%RTV Enjoy - 41%Sofa Oslo - 29%Garderoba Stella - 55%Materac Angelo - 47%Meblościanka Bota - 50%Narożnik Marozzo - 58%. Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej: www.sellyhome.no

Zakup mebli online – darmowa dostawa z kodem pocztowym 0000-7699, Selly Home dostarczy do Ciebie meble za darmo. Sklep zadbał również o to, aby ceny dostawy dla kodów pocztowych powyżej 7699 były atrakcyjne. Internetowy sklep meblowy Selly Home specjalizuje się w wysokiej jakości meblach w bardzo przystępnych cenach. Posiada olbrzymi wybór wysokiej jakości wyposażenia gospodarstwa domowego i dokłada wszelkich starań, aby proponowane rozwiązania meblowe były bezpieczne i jak najszybciej dotarły pod wskazany adres. Jeżeli mieszkasz w strefie, Selly Home dostarczy do Ciebie. Sklep zadbał również o to, aby ceny dostawy dla kodów pocztowych powyżej 7699 były atrakcyjne.