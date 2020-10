10 faktów o polskich emigrantach w Norwegii

Według raportu NBP polscy emigranci w Norwegii najrzadziej spośród Polaków na emigracji deklarują, że pracują poniżej swoich kwalifikacji. Aż 66 proc. respondentów stwierdziło, że ich praca na emigracji jest mniej więcej zgodna z ich poziomem kwalifikacji, podczas gdy w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii odsetek ten był znacznie mniejszy.Polscy emigranci przesyłają z Norwegii pieniądze średnio 6 razy w roku, czyli całkiem regularnie. Najwięcej z nich przesyła małe kwoty, do tysiąca koron norweskich, ale dużo osób decyduje się na kwoty bardzo duże, bo powyżej 10 tysięcy koron. Duża częstotliwość ma związek z dwiema cechami polskiej emigracji do Norwegii - tym, że często wyjeżdża się samotnie i wspiera krewnych w Polsce, i tym, że są to migracje czasowe i zarobkowe, a więc ich celem jest odłożenie pieniędzy na koncie w kraju.Ponad 50 proc. Polaków przekazując korony norweskie, decyduje się na tradycyjny przelew bankowy. To zaskakujące, bo forma ta nie jest najbardziej opłacalna, a przecież regularna wysyłka pieniędzy powinna motywować do zmniejszania kosztów. Podczas gdy w bankach wymiana waluty jest obciążona dużymi spreadami, w kantorach internetowych można przewalutować korony norweskie bardzo korzystnie, nawet o 6 proc. taniej niż w banku lub zwykłym kantorze. Serwis InternetowyKantor.pl pozwala nie tylko oszczędzić na wymianie, ale umożliwia proste i szybkie przelewy. Dzięki temu przekaz jest równie komfortowy jak transfer bankowy, ale o wiele tańszy od niego.Najwięcej pieniędzy przekazywanych przez emigrantów zawsze jest przeznaczanych na bieżącą konsumpcję i przekazy z Norwegii nie są tu żadnym wyjątkiem. Wyróżnia je natomiast to, że największy odsetek jest przekazywany na oszczędności . Dość duża część, niemal 15 proc. środków, przeznaczana jest na spłatę zobowiązań, takich jak kredyty hipoteczne.