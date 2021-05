Znamy szczegóły przywilejów dla zaszczepionych. Co dalej z kwarantanną wjazdową?

Wydłużenie czasu oczekiwania na drugą dawkę preparatu umożliwi szybszy dostęp do szczepionek młodszym obywatelom. Osoby w wieku 18-44 lat otrzymają ją pięć tygodni wcześniej, czyli pomiędzy 19 a 25 lipca. Jeśli szczepionki firm AstraZeneca i Janssen zostaną dopuszczone do użytku w Norwegii, możliwe jest kolejne przyspieszenie programu. Raport komisji do spraw szczepionek wektorowych zostanie opublikowany 10 maja.