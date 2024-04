Zła kondycja Oslofjorden a… Rosja i Ukraina. Co ekologia ma wspólnego z wojną?

Zjawisko może mieć negatywny wpływ na żyjące w zbiorniku rośliny i zwierzęta oraz odstraszać ludzi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Oslofjorden cierpi przez eutrofizację, innymi słowy – przeżyźnienie. Wraz z innymi zanieczyszczeniami do wody trafia azot. Gaz ten wpływa na wzrost alg, które, rozprzestrzeniając się, powodują utrudniające fotosyntezę zmętnienie wody.

Algi pośrednio przyczyniają się do spadku ilości tlenu potrzebnego innym organizmom. W rezultacie przy dnie Oslofjorden mogą powstawać tak zwane „martwe strefy”. Jednym z powodów, przez które do morza przedostaje się duża ilość azotu, jest rosyjska napaść na Ukrainę. Dlaczego?



Źródłami zanieczyszczeń azotowych są w znacznej mierze rolnictwo (przez stosowane w nim nawozy) oraz ścieki komunalne. Norweski rząd podejmuje różne kroki mające na celu zmniejszenie problemu. W marcu pojawiła się informacja, że 43 gminy i spółki międzygminne znajdujące się w pobliżu Oslofjorden dostaną łącznie 32 miliony koron na walkę z emisjami azotu. To pieniądze na usprawnianie oczyszczalni lub na badania naukowe. Rząd rozważa też na przykład, czy nie zdelegalizować wylewania do wody ścieków z łodzi.

Zbrojenia zanieczyszczają Kolejnym winowajcą jest przemysł, w tym przemysł zbrojeniowy. Kwestia zanieczyszczeń związanych z militariami była szeroko dyskutowana w ostatnich tygodniach.



Okazuje się, że mimo podkreślania znaczenia spadku zanieczyszczania morza azotem, wydane zostało pozwolenie, by produkująca amunicję i paliwo do rakiet firma Chemring Nobel mogła zrzucać do Oslofjorden 200 ton tego gazu rocznie aż do roku 2028. To pięciokrotne zwiększenie zeszłorocznego limitu tego typu zanieczyszczeń i aż dziesięć razy więcej niż ilość azotu zrzuconego tam dwa lata temu. Skąd ten wzrost?

Kwestie pilne i pilniejsze Norwegia przekazała sporo broni Ukrainie. Teraz musi wyprodukować nową, by uzupełnić własne zapasy, a to wiąże się z emisjami azotu. Naukowcy wciąż pracują nad lepszymi sposobami neutralizowania zanieczyszczeń, jednak to potrwa. Tymczasem Ukraina i Norwegia potrzebują broni na już. To więc kwestia priorytetów. Bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji jest obecnie pilniejszą sprawą niż degradacja środowiska.

Na zdjęciu: widok na Oslofjorden.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Umywanie rąk (liczących dochód) O problemie środowiskowym nie powinno się mimo wszystko całkiem zapominać. Gdy jednak dziennikarka portalu ung.forskning.no zadała prezesowi Chemring Nobel pytanie „Produkujecie i sprzedajecie materiały wybuchowe na norweski rynek. Zarabiacie na tym. Nie powinniście jakoś odwdzięczyć się środowisku finansowo?” odpowiedział „Nie chcę tego teraz komentować”.



Prezes firmy nie reaguje, ale inni już tak. Władze gminy Oslo zaskarżyły wydane Chemring Nobel pozwolenie. Stolica idzie więc na ekologiczną wojnę z rządem.



Źródła: WWF, Miljødirektoratet, NRK, TV2