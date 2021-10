Zima opanowała Norwegię. Śnieg utrudnia warunki drogowe w całym kraju

Zgodnie z prognozami Norweskiego Instytutu Meteorologicznego od rana w kraju fiordów pada śnieg i deszcz ze śniegiem, które utrudniają warunki drogowe. Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) apeluje do kierowców, aby w miarę możliwości jeździli dzisiaj na oponach zimowych lub zrezygnowali z prowadzenia pojazdu.

W poniedziałek 18 października meteorolodzy wysłali żółte ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na drogach w związku z opadami śniegu w Oslo, Viken i Innlandet. Obowiązuje ono do godz. 17:00 we wtorek.

Vi har sendt ut farevarsel på snø for områdene Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Fra natt til tirsdag kan det komme lokalt 3-7 cm snø Det kommer mest i indre og høyereliggende strøk. Utover tirsdagen vil nedbøren gå over til regn pic.twitter.com/A0ZXA7FWGn

Zarówno na południu, jak i na północy Norwegii od rana 19 października zgłaszane są trudne warunki jazdy. Tuż przed godziną 8 zamknięto drogę krajową nr 7 nad Hardangervidda. Na razie policja informowała na Twitterze jedynie o niegroźnych wypadkach, m.in. na drodze krajowej nr 4 w Reinsvoll. Statens vegvesen zachęca do stosowania opon zimowych, a na jezdni prosi o zachowanie bezpiecznego dystansu i dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków.

Snøen kom nok litt plutselig på mange! I dag må ingen må ta kjøreturen mellom Øst- og Vest-Norge med sommerdekk, i fjellet er det vinter! Værvarsel for fjellovergangene finner du her: https://t.co/mTFT5p5lj2 Vei og kjøreforhold kan du sjekke på: https://t.co/hdgC1nhPTb

Śnieg nie utrzyma się długo, jednak w południowej części kraju miejscami można się spodziewać nawet 3-4 cm opadu. Dotyczy to m.in. dróg dojazdowych do Oslo. Na północy zaś oraz w terenach górskich na asfalcie może się utworzyć cienka warstwa lodu. W pogotowiu są ciężarówki z solą. Łagodniejsza pogoda ma wrócić do Norwegii w środę i czwartek, do końca tygodnia mimo ochłodzeń ma już nie padać.