Zamknięte szkoły, odwołane loty i promy. Wiatr na północy przekroczył siłę huraganu

Silne podmuchy wiatru stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców Nordland i Troms og Finnmark. W niektórych miejscowościach władze zdecydowały się zamknąć szkoły. Odwołano także część lotów i połączeń promowych. Porywy przekroczyły prędkość 140 km/h.

Meteorolodzy poinformowali, że na trudne warunki atmosferyczne najbardziej narażeni są mieszkańcy Lofotów oraz Vesterålen – archipelagu położonego na północny wschód od Lofotów. W środę 8 lutego rano w okolicy zmierzono podmuchy wiatru sięgające 142 km/h. To o 25 km/h więcej od prędkości huraganu. Taka siła wiatru utrzyma się do wieczora. Synoptycy wydali pomarańczowe ostrzeżenie przed wiatrem sięgającym od 108 km/h do 144 km/h. W okolicy spodziewane są również opady deszczu rzędu 50-60 milimetrów. W Nordland oraz Troms og Finnmark występuje także ryzyko występowania tzw. rzek atmosferycznych. Zjawisko odnosi się do silnych opadów połączonych z porywistym wiatrem. W efekcie na niebie można obserwować kilometrowe strumienie wody, które sprawiają wrażenie wody płynącej w rzece. W wybranych rejonach okręgów ogłoszono także trzeci i czwarty poziom zagrożenia lawinowego.

W związku z trudną sytuacją w części miejscowości północnej Norwegii odwołano zajęcia w szkołach. Wstrzymano także dostarczanie poczty. Do środowego poranka zawieszono także co najmniej 20 połączeń promowych i motorowodnych. Pomiędzy okręgami Nordland oraz Troms og Finnmark nie kursują także lokalne samoloty. Zarząd Dróg Publicznych i Autostrad (Statens vegvesen) poinformował o zamknięciu części dróg. Poniżej: Ostrzeżenie dla Lofotów oraz Vesterålen i południowego Troms og Finnmark dotyczące ulewnych opadów deszczu.

Problemy w północnej części kraju rozpoczęły się we wtorek, 7 lutego. Według przewidywań meteorologów potrwają co najmniej do późnych godzin wieczornych 8 lutego. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i pozostanie w domach do momentu uspokojenia sytuacji atmosferycznej.



Źródła: Instytut Meteorologiczny, NRK