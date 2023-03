Zamknięte drogi i kierowcy uwięzieni w samochodach. Atak zimy sparaliżował Norwegię

Nawet 10 godzin zajęło kierowcom przejechanie przez tunel Haukelifjell (Vestland). 5,6-kilometrowy odcinek był zablokowany w wyniku ataku zimy, z którym zmierzyli się 16 marca mieszkańcy południowej i zachodniej Norwegii. W obu regionach trudna sytuacja utrzymuje się także 17 marca.

W piątek służby drogowe zamknęły z powodu złych warunków atmosferycznych większość przełęczy w południowych gminach kraju. Podobny los spotkał część dróg, m.in. DK52 Hemsedalsfjellet, DK13 Vikafjell oraz trasy nad Hardangervidda, w Aurland-Hol i Tyin-Årdal. Na wybranych jezdniach obowiązuje jazda w kolumnie. Czas trwania utrudnień nie jest znany. Zamknięcie ma związek m.in. z lokalnie występującymi osuwiskami oraz małymi lawinami śnieżnymi. Usuwanie skutków zjawisk pogodowych utrudnia nawracająca burza śnieżna. Ruter – operator komunikacji miejskiej w Oslo i Viken – poinformował, że 17 marca będą występowały utrudnienia w ruchu autobusów i tramwajów. – W związku z żółtym alertem pogodowym podróżni proszeni są o zarezerwowanie większej ilości czasu na podróż – czytamy w komunikacie firmy. Organizacja zwraca uwagę, że część kursów może nie dojść do skutku. Poniżej: efekt czwartkowych opadów śniegu w Trondheim.

Tør jeg spørre hvor my snø som har kommet ettersom at det er snøkaos? I Trondheim var det vanskelig å åpne ytterdøra i går. pic.twitter.com/RiC7ednUrR

Nieczynna kolej, zamknięty tunel