Zachodnia Norwegia: zamknięte drogi i duże straty po powodzi

Wczoraj w nocy w Voss uderzyła druga co do wielkości fala powodziowa w historii materiały prasowe/ voss kommune/herad.no

Powódź, która wczoraj nawiedziła okręg Vestland, spowodowała bardzo duże straty. Uszkodzone są budynki, a także elementy infrastruktury. Wiele odcinków dróg wciąż jest zamkniętych. Fala powodziowa uderzyła zwłaszcza w Voss.

Druga taka powódź w historii

Fala powodziowa w piątek wieczorem dotknęła zwłaszcza Voss. Służby otrzymały wiele zgłoszeń dot.uszkodzonych budynków czy odcinków dróg. - To druga co do wielkości powódź we współczesnych czasach w Voss - pisze gmina Voss w sobotnim komunikacie prasowym.