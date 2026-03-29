29 marca 2026 09:12
Wzrost liczby łososi w Norwegii zaskakuje. Trwa ostry spór o prawdziwe przyczyny
Lokalne działania przynoszą efekty
Efekty są widoczne w liczbie młodych ryb. Przedstawiciele Norweskiego Związku Myśliwych i Wędkarzy (NJFF) wskazują na skuteczność tzw. "environmental design", czyli projektowania środowiskowego. Podkreślają znaczenie tych działań dla przyszłości populacji. W Nausta przepracowano tysiące godzin. W części rzek odnotowano wyraźny wzrost produkcji narybku.
Susze ograniczają przepływ wody w części rzek.Fot. pixabay.com / kamerman1960 / CC0 Creative Commons
Spór o przyczyny i rolę hodowli
Organizacje zajmujące się dzikim łososiem przedstawiają odmienne stanowisko. Wskazują, że 2025 rok był drugim najgorszym w historii połowów rzecznych. Największym zagrożeniem pozostaje według nich wesz łososiowa z hodowli. Naukowcy podkreślają, że na ostateczną ocenę trendu jest jeszcze za wcześnie. Część wzrostu może wynikać z wcześniejszych powrotów ryb z morza.
