Arktyka traci lód w szybkim tempie. Naukowcy mówią o jednym z najniższych poziomów w historii

Zimowa krawędź lodu morskiego w Zatoce Disko w marcu 2023 roku. Doktorantka Linda Latuta i magistrantka Dana King szukają bezpiecznego miejsca do pomiaru temperatury i zasolenia lodu stałego, który jest przyczepiony do lądu i podtrzymywany przez góry lodowe. Fot. Lars Henrik Smedsrud

Zasięg lodu morskiego w Arktyce zbliża się do jednego z najniższych poziomów w historii pomiarów satelitarnych.

Maksymalny zimowy zasięg lodu morskiego w 2026 roku będzie prawdopodobnie drugim najniższym wynikiem od 1979 roku. Niższy poziom odnotowano jedynie w 2025 roku. Dane pochodzą z obserwacji satelitarnych i analiz naukowców z Bjerknessenteret oraz Uniwersytetu w Bergen. Badacze wskazują na przyspieszający trend spadkowy.

Rekordowo niski poziom lodu Od początku pomiarów w 1979 roku maksymalny zasięg lodu wynosił ponad 16,5 mln km². Do 2026 roku zmniejszył się o około 1,5 mln km². Tegoroczne wartości są zbliżone do tych z lat 2018 i 2025. Naukowcy obserwują wyraźne przyspieszenie spadku po okresie względnej stabilizacji. Wskazuje to na jednoczesne oddziaływanie zmienności naturalnej i ocieplenia klimatu.



Największe ubytki lodu odnotowano w rejonie Morza Labradorskiego, na zachód od Grenlandii. Znaczące zmiany widoczne są także na Morzu Barentsa. Kolejnym obszarem jest region na północ od Svalbardu. Tam redukcja pokrywy lodowej jest szczególnie wyraźna. Zmiany obejmują rozległe części Arktyki.

Zdjęcie Morza Grenlandzkiego zrobione podczas rejsu w marcu 2025 roku.Fot. Ellen Viste Bjerknessenteret for klimaforskning

Zmiany zgodne z emisjami CO2 Według badaczy trend spadkowy odpowiada wzrostowi emisji dwutlenku węgla. Analizy z ostatnich 30-40 lat wskazują na niemal liniowy charakter zmian. Spadek zimowego zasięgu lodu koreluje ze wzrostem stężenia CO2 w atmosferze. Zjawisko jest zgodne z wcześniejszymi prognozami. Dane potwierdzają długoterminową tendencję.



Zimą lód morski występuje obecnie głównie w centralnej części Oceanu Arktycznego. Obszar między biegunem północnym a Grenlandią pozostaje głównym obszarem jego występowania. W przeszłości lód sięgał znacznie dalej na południe. Obejmował okolice Bjørnøya oraz całą Zatokę Disko. W marcu 2026 roku obszar ten pozostaje wolny od lodu.