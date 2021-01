Wzrasta zaufanie Norwegów do policji: prawie każdy obywatel czuje się bezpiecznie

Zaufanie do policji wzrasta od momentu reformy. Fot. BT Stokke

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez policję w 2020 roku, 94 proc. mieszkańców kraju fiordów czuje się bezpiecznie. Jednocześnie 82 proc. pytanych uważa, że ufa funkcjonariuszom. Zaufanie do służb jest większe niż na początku reformy, którą rząd przeprowadził w 2015 roku.

Pozytywne nastawienie do policji wzrasta z roku na rok. W 2018 roku wynosiło 77 proc., a rok później 79 proc. Rząd wskazuje, że obywatele Norwegii zaczęli dostrzegać pozytywne skutki reformy sprzed sześciu lat. – Ostatni rok nauczył nas, jak ważne jest funkcjonowanie społeczeństwa w sytuacji kryzysowej. Jak ważne jest, abyśmy sobie ufali. Policja również odegrała kluczową rolę w tej sytuacji, jak miało to miejsce już wielokrotnie. Wnoszą wielki i ważny wkład w naszą społeczność. Potwierdzeniem tego są wyniki sondażu. Ludzie mają zaufanie do policji, które wzrosło podczas kryzysu – komentuje minister sprawiedliwości Monica Mæland.