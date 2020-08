Wysokie ceny apartamentów w skandynawskich stolicach. Polska na końcu stawki

Za metr kwadratowy mieszkania w Monako kupimy mieszkanie w Polsce. Tak podsumować można najnowsze dane dotyczące rankingu cen apartamentów w Europie. Jak wynika z lipcowego rankingu, luksusowe mieszkania nad Wisłą należą do jednych z tańszych na kontynencie. W Norwegii wyróżniają się ceny lokali znajdujących się w Oslo.

Monako nie do pobicia

W rankingu wszystkich państw europejskich nie do pobicia okazało się Monako. W księstwie zapłacimy średnio 44,5 tys. euro za metr kwadratowy, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 196 tys. zł. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Wielka Brytania (21 179 euro za metr kwadratowy), Szwajcaria (13 280 euro za metr kwadratowy) oraz Francja (12 796 euro za metr kwadratowy). Miejsca od szóstego do ósmego okupują w rankingu państwa skandynawskie - Finlandia (8376 euro za metr kwadratowy), Norwegia (8281 euro za metr kwadratowy) oraz Szwecja (6991 euro za metr kwadratowy).



Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy zaczniemy analizować jedynie europejskie stolice. Wysokie ceny apartamentów charakteryzują Paryż, Wiedeń i Helsinki. Tuż za nimi uplasowały się Oslo i Sztokholm. W stolicy kraju fiordów, za metr kwadratowy luksusowego mieszkania zapłacimy średnio 36,5 tys. złotych.