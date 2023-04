Wjechał na chodnik w Steinkjer: jedna osoba nie żyje, sprawca w areszcie

W Steinkjer (Trøndelag) 30-letni mężczyzna wjechał samochodem na chodnik. W wyniku zdarzenia zginął 21-latek, dwie inne osoby zostały ranne. Szczegółowe informacje śledczy przekazali w Poniedziałek Wielkanocny (10 kwietnia).

Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 kwietnia. 30-latek wjechał furgonetką na chodnik w Steinkjer. Początkowo informowano o dwóch osobach z lekkimi obrażeniami i jednej w ciężkim stanie. Policjanci przekazali następnie, że jednego z rannych jednak nie udało się uratować. Funkcjonariusze z Okręgu Policyjnego w Trøndelag ujęli podejrzanego 9 kwietnia w nocy. 30-latkowi postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Jego prawniczka przyznała w rozmowie z mediami, że sprawca nie pamięta szczegółow zdarzenia, przeprasza i odpowiedział na pytania, które zadali śledczy. Prokuratura wnioskowała o cztery tygodnie aresztu. Sąd przyznał, że podejrzany spędzi w izolacji dwa tygodnie. – Chociaż szczegóły sprawy wciąż nie są jasne, sąd nie widzi, by przy obecnym oskarżeniu konieczny był czterotygodniowy areszt – czytamy w uzasadnieniu.

Policja uzbrojona, oskarżony znany norweskim służbom

9 kwietnia o 15:00 policjanci wyjawili część szczegółów w sprawie. Śledczy sprawdzają, czy potrącenie trzech pieszych nie było celowym działaniem. – Na razie nie mamy na to dowodów. To jedynie jedna z hipotez – doprecyzowali w niedzielę. Postęp w dochodzeniu miał być możliwy dzięki zeznaniom świadków zdarzenia. W niedzielę wielkanocną funkcjonariusze w całym kraju otrzymali nakaz uzbrojenia. – Motyw działania jest nieznany, a sytuacja niejasna. [...] Policjanci pozostaną uzbrojeni do momentu poznania przyczyn incydentu – poinformował Urząd ds. Policji.



W trakcie niedzielnego przesłuchania oskarżony przyznał się do winy. Funkcjonariusze przyznali, że 30-latek był wcześniej obserwowany przez policję. W związku z tym, nadzór nad sprawą objęła Policyjna Służba Bezpieczeństwa (PST).



Źródła: Okręg Policyjny w Trøndelag, Urząd ds. Policji, NRK