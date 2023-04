Walczą o zakazanie grilli jednorazowych. Problem pożarów i zaśmiecania zgłaszają od kilku lat

Działacze Norsk Brannvernforening (Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej) po raz kolejny apelują o wprowadzenie zakazu korzystania z grilli jednorazowych. Aktywiści twierdzą, że zajęcie się problemem przyczyni się do poprawy klimatu oraz bezpieczeństwa w kraju fiordów.

Zakaz używania grilli jednorazowych ma pomóc w zmniejszeniu liczby pożarów, do których dochodzi w lasach i na polach. Od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii obowiązuje zakaz rozpalania ognia na obszarach leśnych i polanach w całym kraju. We wskazanych miejscach nie można korzystać także z grilli jednorazowych. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, alarmują aktywiści. – Wydaje nam się, że wiele osób nie wie, że zakaz organizowania ognisk obejmuje również grille jednorazowe. Wprowadzając zakaz unikniemy nieporozumień i całkowicie niepotrzebnych pożarów – komentuje Rolf Søtorp, prezes Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej.

Walka o bezpieczeństwo, klimat i… brak śmieci?

Aktywiści podkreślają, że grill jednorazowy ze względu na swoją konstrukcję może łatwo zapalić palne powierzchnie, takie jak sucha trawa i ściółka leśna. – Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe – informują. Działacze apelują o odpowiedzialne podejście do korzystania z grilli i przypominają, że istnieją lepsze alternatywy, które nie zaśmiecają środowiska. Wyzwaniem ma być również utylizacja zużytych grilli jednorazowych. Norsk Brannvernforening przyznaje, że choć korzystanie z jednorazowego grilla może być wygodne, to jednak w ostatnich latach spełnił on już swoją rolę i generuje niepotrzebne zanieczyszczenia środowiska. Społeczeństwo ma być gotowe do korzystania z innych, mniej kontrowersyjnych metod, przypominają aktywiści.