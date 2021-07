Wakacyjne kierunki na cenzurowanym: kolejne państwa z obowiązkiem kwarantanny

Zielony: nie zostaniesz poddany kwarantannie przy wjeździe do Norwegii.

Pomarańczowy: przy wjeździe do Norwegii musisz poddać się kwarantannie.

Czerwony: przy wjeździe do Norwegii musisz poddać się kwarantannie.

Ciemnoczerwony: przy wjeździe do Norwegii musisz być poddany kwarantannie w hotelu.