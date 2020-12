W Wigilię i Sylwestra 10 gości, w pozostałe dni tylko pięcioro: rząd opublikował listę świątecznych obostrzeń

Premier Erna Solberg ogłosiła szereg obostrzeń, które będą obowiązywać w Norwegii w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Rząd złagodził część środków ostrożności. Konferencja prasowa Rady Ministrów rozpoczęła się drugiego grudnia o 12:00.

– Boże Narodzenie to czas bliskości, a nie dystansu. Chcemy, aby każdy mógł obchodzić święta z jak największą liczbą ludzi wokół siebie. Zasługujemy na to co roku. Jednocześnie obawiamy się, że obchody Bożego Narodzenia doprowadzą do zwiększonej liczby zachorowań COVID-19. Nie chcemy rozpoczynać nowego roku od rosnących wskaźników zakażeń i nowych restrykcji w styczniu – zauważyła Erna Solberg.



Rząd ułatwi również wizyty w kościołach. Wierni będą mogli wejść do sali, zapalić świece i posłuchać kolęd. Warunkiem będzie limit 50 osób, zachowanie dystansu oraz rejestrowanie osób uczestniczących w nabożeństwach.